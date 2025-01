Belén Esteban desmiente lo difundido ante la última hora de la hija de Anabel Pantoja

La preocupación por el estado de Alma, la hija de Anabel Pantoja y su pareja David sigue copando todos los programas de televisión. Apenas nadie se está pronunciando al respecto. Este martes, Belén Esteban ha reaparecido en 'Ni que fuéramos' después de haber estado el fin de semana en Gran Canaria junto a su amiga.

"Me emociono mucho por ver las fotos, no porque esté..., sino que veo las fotos y me emociono un montón", reconocía Belén Esteban completamente emocionada. "Ni te lo pensaste el sábado", le decía entonces María Patiño. "Ni yo ni mucha gente. De lo que me puedo sentir orgullosa es de la cantidad de gente que quiere tanto a mi amiga", aseveraba. "Tú hablaste de una cadena de favores", apostillaba Patiño.

"Increíble. Yo mira que he vivido situaciones, pero cuando llegamos no me lo podía creer. Ella es verdad que tiene amigos en Canarias. Pero tengo que agradecer tanto a la gente de Canarias, a sus amigos, lo bien que se han portado con nosotros y super orgullosa de la gente que quiere a Anabel y a David", incidía la colaboradora de 'Ni que fuéramos'.

Tras ello, María Patiño ha querido saber si Belén Esteban quería desmentir alguna de las cosas que se habían dicho o publicado estos días. "Yo he escuchado cosas de Alexia Rivas que flipo. Todo el mundo que ha ido de familia y amigos ha ido por alguien que se llama Alma. Allí lo primordial es Alma, Anabel y su padre. Y solo voy a decir que tanto la familia y amigos estábamos por la niña, por su madre, por su padre y por los abuelos de ambas partes, tanto por Merchi, su pareja Fernando y a Antonio y Marina, los padres de David. Ahí todo el mundo fue a la niña", recalcaba la colaboradora.

"No voy a contar nada de nada de si he estado con unos o con otros. No me gusta que se quiera empezar a malmeter. Y como que hubo alguna mala cara. No han hecho nada extraordinario, han hecho lo que tenía que hacer como cualquier familia. Y sobre todo porque mi gordi Anabel se lo merece y fundamentalmente porque la que importa es la niña", incidía con respecto a lo que se ha dicho de si se han visto las caras Isabel Pantoja y sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja y si es cierto eso de que se han hecho turnos para evitar problemas.

Belén Esteban señala a algunos colaboradores de Telecinco

Después, Belén Esteban ha reconocido que ella el viernes pidió en 'Ni que fuéramos' que no se diera la noticia del ingreso de la hija de Anabel Pantoja después de que David Valldeperas le preguntara por ello. "¿Me dijo Belén tú sabes algo de si la niña está ingresada porque está constipada? Yo le pregunté de donde le vino la noticia y le pido que no se toque. Y salgo del trabajo y me voy a cenar con mi marido y estando allí me llaman Merchi y Anabel. No voy a decir lo que me dicen. Llamo a mi amigo Leandro, a Susana Bicho y decidimos sacar el billete a las 0:30 de la noche, solo quedaban dos plazas", relataba la colaboradora.

Otra de las cuestiones que Belén Esteban ha desmentido es que Anabel Pantoja esté en una sala aparte. "Eso no es verdad, no hay una sala para Anabel y su familia. Ahí hay una sala de espera y punto, no es verdad que tengan una sala solo para ellos", sentenciaba la colaboradora de 'Ni que fuéramos'.

En ese sentido, Belén Esteban no dudaba en agradecer a 'Ni que fuéramos' lo cuidadosos que fueron este lunes al abordar el tema de la hija de Anabel y aprovechaba para lanzar un dardo a determinados colaboradores de Telecinco. "Ayer me sentí muy orgullosa del programa en el que trabajo, con qué respeto se trató este tema. Cosas que hay cadenas familiares, no todos los programas, que también lo han hecho muy bien, pero hay colaboradores que no tienen ni idea o cuentan cosas que no son verdad", añadía.