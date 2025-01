María Patiño desvela la información de Belén Esteban sobre la hija de Anabel: "Ahí tomé conciencia"

Anabel Pantoja y su pareja David Rodríguez están pasando las peores horas de su vida después del ingreso de su hija con tan solo 50 días de vida en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria el pasado viernes. Este lunes, 'Ni que fuéramos' no ha dudado en volcarse con la última hora y María Patiño ha revelado lo que le ha contado Belén Esteban, que ha sido una de las que ha viajado este fin de semana a la isla para acompañar a su amiga.

Así, tal y como informó 'Fiesta' este domingo, tras conocer el ingreso de Alma, toda la familia Pantoja quiso olvidarse de sus problemas y viajar hasta Gran Canaria para apoyar a Anabel Pantoja. Tanto sus primos Isa Pantoja como Kiko Rivera así como su madre y su tío Isabel y Agustín Pantoja han viajado a la isla. También sus grandes amigas Susana Molina y Belén Esteban.

Tras conocerse la noticia, el aluvión de mensajes que están recibiendo Anabel Pantoja y David Rodríguez es enorme. Este lunes, Gema López se rompía en 'Espejo Público' al hablar de la noticia al igual que Patricia Pardo en 'Vamos a ver'. Y por la tarde, han sido sus ex compañeros de 'Ni que fuéramos' los que le han querido enviar todo su apoyo.

El mensaje de Belén Esteban a María Patiño sobre Anabel Pantoja

María Patiño explicaba ante la audiencia que a ellos les llegó la noticia de que Anabel y David habían tenido que llevar al hospital a su hija el pasado jueves. "El jueves llegaba esta información a este programa y Belén dijo que os pido por favor que no digáis nada por ahora. Y yo no le di mayor importancia hasta que el viernes yo estuve con Belén, saben lo leal que es con la gente que quiere. Y el sábado me llama desde el aeropuerto para decirme que se va y yo es cuando empiezo a tomar conciencia de que algo pasa", proseguía contando la presentadora.

Por su parte, Kiko Matamoros se mostraba muy emocionado. "Desde aquí a ella y toda su familia un beso muy grande, mucho ánimo y mucha suerte. Los niños tienen una capacidad de evolucionar enorme. No es un tema menor, espero que todo quede en un susto y la evolución sea favorable, una noticia que les haga felices a todos", comentaba el colaborador.

Y Kiko Hernández también recordaba que una de sus hijas estuvo ingresada en la UCI de prenatal. "Dios quiera que pase pronto. La alarma existe en el momento que toda la familia se desplaza hasta allí. Eso significa que pasa algo grave… Yo la he mandado un mensaje a Anabel, la he dicho que los niños tienen una fortaleza muy grande. Una de mis hijas también estuvo en neonatal y se agarran a la vida como si no hubiera otra cosa", sentenciaba.

Asimismo, María Patiño ha querido trasladar a la audiencia de 'Ni que fuéramos' el mensaje de agradecimiento que tenían hacia todos los que están apoyando a Anabel. "Esta mañana estuve hablando con Belén y me dijo una frase que me emocionó. Me dijo 'María si tu supieses la gente que quiere a mi gordi'. Doy fe que no solo los amigos y la familia que se han desplazado. Si supieseis cómo se ha volcado Las Palmas con Anabel para que a ella y a todo su entorno no les pase nada, eso yo creo que les dará energía", añadía Patiño.