Patricia Pardo, encogida con la última hora de la hija de Anabel en 'Vamos a ver': "Es desgarrador"

Patricia Pardo ha arrancado 'Vamos a ver' este lunes con la noticia que mantiene a todo el mundo en vilo: el ingreso de la hija de Anabel Pantoja en la Unidad de Medicina Intensiva con apenas 51 días de vida. Los motivos aún no se conocen y solo pertenecen a la familia, pero que todo el clan familiar y que amigos íntimos de la influencer se hayan desplazado hasta Gran Canaria ha aumentado la preocupación.

"Hoy les adelanto que nos espera una mañana sumamente complicada. Todos nosotros al igual que ustedes tenemos el corazón encogido", ha comenzado visiblemente afectada la presentadora del matinal de Telecinco. "Nuestras fuerzas y pensamientos están allí", ha añadido.

'Vamos a ver' ha realizado una intensa cobertura, enviando a Adriana Dorronsoro y a Giovanna González hasta la isla para informar de la última hora in situ. "Nos hemos propuesto informar desde el rigor y con suma prudencia, pero con toda la piel y el corazón", ha declarado Patricia Pardo en la apertura de la emisión. "Es momento de estar con ella y de arroparles y, desde aquí, lo vamos a hacer", ha insistido.

"A los niños no debería pasarles nada pero por desgracia no es el caso y todos estamos inevitablemente con el corazón encogido", ha proseguido lamentando ante esta "terrorífica noticia", como así la ha calificado la propia Patricia Pardo. "Esto ha sido muy repentino y nadie esperaba que pudiera suceder", ha puntualizado.

Acto seguido, Antonio Rossi ha intervenido con información: "Las noticias ayer no eran muy halagüeñas. El primer contacto con los médicos lo tienen el miércoles, que es cuando se ven en la necesidad de llevarla a urgencias. El jueves ya se informa a la familia, pero es el viernes cuando la situación empeora de tal manera que se avisa a toda la familia, y toda la familia se traslada el sábado a Gran Canarias ante la gravedad de los acontecimientos".

Según el último parte que ha recibido la familia este lunes por la mañana, la situación podría alargarse "durante días" y los médicos le habrían pedido a la familia que, por favor, sigan manteniéndose optimistas como hasta ahora. "¿Cuántas veces hemos hablado de que lo más complicado para un padre o una madre es sobrellevar una incertidumbre? Porque, cuando no tienes datos concretos, no sabes a qué te puedes enfrentar. Eso es lo más duro", ha reflexionado Patricia Pardo.

"La única pregunta que todos nos hacemos no le podéis dar respuesta, que es por qué a una criatura tan pequeñita de 50 días le sucede esto. No hay explicación. En esta mesa siempre que hablamos de una desgracia de cualquier tipo son padres los que quieren dar un propósito a tanto sufrimiento y lo encuentran, pero ahí el culpable siempre es un delincuente o un delito. Aquí son las circunstancias, es la adversidad, es la mala suerte y me temo que no le podemos echar la culpa a nadie. Y esto lo hace aún más desgarrador, pensar que nos puede pasar a cualquiera. Es devastador y la ausencia de noticias y no saber qué va a pasar es desgarrador", ha continuado pronunciándose la comunicadora, muy tocada con la noticia.

"Nuestro cariño a Anabel, David y a toda la familia y decirles que, como siempre, hemos adquirido el compromiso de informar con prudencia y rigor y con todo el corazón y la humildad. Ojalá puedan ser buenas noticias, mantenemos la esperanza y rezamos por esa niña", ha culminado Patricia Pardo.