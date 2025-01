Gema López se rompe al dar la última hora de la situación de la hija de Anabel Pantoja: "Es muy triste"

La noticia prioritaria de 'Espejo Público' este lunes ha sido el estado de salud de la hija de Anabel Pantoja, ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria desde el pasado viernes por motivos que aún se desconocen. Y Gema López no ha podido contener la emoción al informarse sobre cuál es la última hora.

"Según ha trascendido, fue el miércoles el primer día en el que la pequeña se empieza a encontrar mal. Y tanto Anabel como David la traen al hospital, le dieron el alta y fue el viernes cuando la ingresaron de nuevo en este hospital donde permanece interna hasta hoy. Según el último parte médico que acaba de recibir la familia y del que hemos podido conocer algunos detalles, la situación podría alargarse durante días y los médicos le piden a la familia que, por favor, sigan manteniéndose optimistas como hasta ahora", ha informado el reportero Arnau Martínez, desplazado a las puertas del hospital en Gran Canaria.

"Nadie ha querido despegarse de Anabel", ha recalcado Gema López, apuntando a que gran parte de la familia Pantoja no conocía aún a la niña. "A mi lo que me dicen es que ni Anabel ni David se han separado ni un momento de la niña, están continuamente pendientes de todas las pruebas que le están haciendo y para ver esa evolución sobre la que los médicos hablan de paciencia y de que puede ser un proceso largo. Vamos a ser lo más positivos posible", ha declarado la colaboradora.

"Yo ayer le mandé un mensaje a Anabel, lo ha recibido pero no me ha contestado; cosa que entiendo perfectamente porque debe estar absolutamente abrumada", ha desvelado Gema López. "Me preocupan las caras de los amigos, por ejemplo la cara de Belén Esteban, que lo dice todo. Hay una preocupación máxima", ha señalado Susanna Griso con inquietud.

"La imágenes son lo suficientemente específicas como para saber que la situación es muy complicada", ha añadido en ese sentido Laura Fa. "Belén se trasladó el sábado por la mañana a primera hora con un amigo de Anabel. Yo ayer me mensajeé con ella y solo me decía que es todo muy triste. Es muy triste porque es un bebé muy pequeñito y el hecho de que esté en la UCI puede indicar ya el cómo se encuentra", ha revelado Gema López.

"Tenemos que ser muy prudentes y optimistas y desde aquí mandarles un beso enorme porque yo, conociendo a Anabel, entiendo que... uf, es que me cuesta hablar... Entiendo que lo esté pasando realmente mal", ha proseguido la colaboradora muy afectada y sin poder contener esa emoción.

"A mí lo que me ha escamado esta mañana es que esté todo su entorno familiar y de amigos, e incluso personas que no habían conocido aún a la niña", ha vuelto a incidir Susanna Griso. "La moraleja es qué mal tiene que estar la cosa como para que esté todo el mundo allí", ha subrayado la presentadora de 'Espejo Público'.

"Ojalá tengamos buenas noticias pronto", ha deseado Griso. "Hay que tener mucha paciencia", ha resaltado Pilar Vidal ante la delicada situación y en base al último parte médico en el que se apunta a un proceso largo. "Desde aquí todo nuestro amor y toda nuestra fuerza para Anabel en este momento", ha rematado Susanna, mostrando así todo su aliento a la influencer y a la familia.