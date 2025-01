Ana Rosa echa por tierra a Antonio Montero con lo que asevera de Anabel Pantoja en 'TardeAR'

Una tarde más, 'TardeAR' ha arrancado su tertulia VIP en Telecinco hablando de la última hora en torno al estado de la hija de Anabel Pantoja. Sin embargo, este martes un comentario de Antonio Montero provocaba un auténtico lío con todos sus compañeros cuestionando sus palabras.

De primeras, Antonio Montero aseveraba que le daba pudor hablar de este tipo de temas en televisión. "Un beso a Anabel y a toda la familia. Este es un tema durísimo para la prensa y para mí por lo menos. A mí me produce hasta cierto bochorno hablar de estas cosas que al final creo que son cosas que deberían vivir en su intimidad", comentaba el colaborador. "Bueno, lo están haciendo", le puntualizaba Ana Rosa Quintana.

"Y dicho esto. De eso iba a hablar, esta exposición mediática, este problema que hay familiar y todo esto es algo que Anabel ha contribuido con su propia actitud ante las cosas de querer mostrar absolutamente todo lo que ocurre en su vida y es normal que hoy la gente que la sigue esté preocupada. Yo no hago más que recibir preguntas de qué pasa, qué pasa", proseguía comentando Antonio Montero a lo que Luis Pliego le contestaba que "es que es una persona muy querida".

"Por eso digo, que pienso que si eres coherente con tu forma de vivir tienes que dar explicaciones también en este momento, porque al final....", trataba de justificarse el colaborador. "Pero ahora no", se escuchaba decir a Cristina Cifuentes cuestionándole, mientras todos también se sumaban a ella para señalar que no tenía que dar ninguna explicación.

Antonio Montero cuestiona el silencio de Anabel Pantoja en 'TardeAR'

No obstante, Antonio Montero incidía con su reflexión. "Al final, el hecho de no darlas está generando un tipo de especulación y de cosas que...", trataba de argumentar. "Es que no hay que dar ningún tipo de explicación, es que tienes a tu niñita en la UCI infantil y ya está, esa es la noticia", le contradecía Ana Rosa Quintana. "Y si lo hiciese la criticaríamos por dar declaraciones con la cría ahí ingresada", le exponía por su parte Xavier Sardà.

"En este momento ella no está pensando en nada más que en ver cómo evoluciona su hija y ya está", repetía Ana Rosa. "Pero la gente que la quiere y que le sigue está preocupada", defendía Montero. "Pues mira la gente que la queremos y la sigue hay que fastidiarse porque en este momento lo prioritario es la evolución de la niña y dejarlos tranquilos", sentenciaba la presentadora de 'TardeAR'.

"Si yo estoy de acuerdo, ¿pero por ejemplo a ella le molesta que estén los medios en la puerta del hospital?", preguntaba entonces Antonio Montero. "Pues seguramente, pero da igual", le contestaba Quintana. "Le importa un pito", se escuchaba decir a Sardà.

Por su parte, Cristina Tárrega no dudaba en cuestionar a su compañero. "Antonio, ¿tú crees que a ella le importa ahora si los medios están o no? Eso pasa a ultimo grado. Si no quiere hablar que no hable y si quiere explicarse que se explique cuando sea el momento", recalcaba la colaboradora. "Que no tiene nada que explicar, todo depende de los médicos y es una niña", volvía a clamar Ana Rosa desmontando el argumento repetido por su colaborador.

No obstante, Beatriz Archidona si que le daba la razón a Antonio Montero en que es normal que haya interés por esta noticia y por el reencuentro de toda la familia y que se hagan comparaciones con lo que pasó cuando Isa Pantoja tuvo que ser operada de apendicitis y nadie de su familia fue a verla.