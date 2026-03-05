Atresmedia confirma la temporada 2 de una de sus series más vistas con una actriz de 'La Moderna' y un actor internacional

Después del buen funcionamiento de la primera temporada de '¿A qué estás esperando?' en Atresplayer, Atresmedia sigue confiando en la serie y ya ha comenzado el rodaje de su segunda temporada con varios fichajes, entre ellos el de un actor internacional.

La adaptación de la novela de Megan Maxwell se convirtió en la serie más vista de 2024 en Atresplayer. Y aunque por ahora no ha visto la luz en abierto en Antena 3, la cadena sigue confiando en el universo de la ficción que produce Buendía Estudios Canarias junto a Diagonal TV (Banijay Iberia) y DeAPlaneta, y ya trabaja en su segunda temporada.

Adriana Torrebejano, Ruben Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz se mantienen al frente del reparto dando vida a los protagonistas de las novelas de Megan Maxwell. Llum Barrera, Mariano Llorente, Aria Bedmar, Ginés García Millán, Ramón Pujol, Alba Planas, Pastora Vega, Ramón Langa, Antonia San Juan, Noa Álvarez, Manu Baqueiro y Anna Moliner también retomarán sus papeles en los nuevos episodios.

Pero al reparto de '¿A quién estás esperando?' se suman tres nuevos fichajes: el actor uruguayo Nico Furtado, a quién pudimos ver el pasado año en 'Olympo', la serie de Netflix, y en 'Bandidos', la serie mexicana en la que compartió reparto con Ester Expósito. Junto a él, también se incorporan a la serie de Atresmedia las actrices Marta Guerras ('Amar es para siempre', '4 estrellas') y Helena Ezquerro ('La Moderna', 'Entre tierras').

Tras el intenso desenlace de la primera temporada, en el que Can decidió enfrentarse a su padre y apostar por su relación con Sonia, y Carol y Daryl consolidaron su historia de amor dando un paso firme hacia la construcción de su propia familia, los protagonistas de '¿A qué estás esperando?' arrancan una nueva etapa marcada por una aparente estabilidad.

Sin embargo, la irrupción inesperada del pasado en la vida de Sonia destapará un secreto que sacudirá los cimientos de su relación con Can, mientras Daryl y Carol, ya inmersos en la experiencia de la paternidad, deberán afrontar nuevos miedos, decisiones familiares y la reaparición de viejas heridas que pondrán a prueba su equilibrio.

Así será la segunda temporada de '¿A qué estás esperando?'

Can y Sonia disfrutan junto a Ibiza de una convivencia feliz, pero el pasado regresa y deja al descubierto un gran secreto, que la madre de Sonia ocultó años atrás, provocando un terremoto emocional que desbarata la armonía de esta familia.

Sonia necesita tiempo para encajar la irrupción inesperada del padre de Ibiza, que fue el gran amor truncado de su juventud, pero Can no lleva bien la espera ni la decepción y el choque de realidades tensionará la relación, llevándolos al límite.

El matrimonio de Daryl y Carol ha dado un gran vuelco a sus vidas, pero el nacimiento de Joel hace aflorar los miedos e inseguridades de la azafata, que apuesta por mudarse a Tenerife para criar a su hijo cerca de su familia.

La decisión se complica al irrumpir en sus vidas Gabriel, el padre de Daryl, decidido a retomar la relación con sus hijos que había descuidado desde que enviudó. La llegada del nieto provoca la rivalidad de los abuelos, pero también sorpresas inesperadas que revolucionarán a ambas familias.