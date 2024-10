Así es '¿A qué estás esperando?', la nueva serie de Atresmedia que adapta el éxito literario de Megan Maxwell

La ficción española vive un momento de dulce increíble. Y gran parte de ello es gracias a Atresplayer. La plataforma de Atresmedia sigue apostando por el talento nacional mes tras mes, lanzando proyectos muy interesantes por el camino. Ahí nos encontramos su última propuesta, '¿A qué estás esperando?’, que llega este domingo 20 de octubre, adaptando por primera vez una novela de la escritora superventas Megan Maxwell.

Esta nueva comedia nos retrotrae a las comedias españolas de comienzos de los 2000. Enredos, romances repletos de engaños y situaciones extravagantes. Generalmente con unos protagonistas repletos de carisma y un reparto coral que apoya el romance principal. Pero también podríamos irnos más atrás, a las screwball comedies de los años 50 en Hollywood. La eterna guerra de sexos, hoy rebautizada como enemies to lovers, pero generalmente inofensivas. De ahí bebe '¿A qué estás esperando?'. Porque, aunque quiere ir de transgresora, nunca da un paso más allá. Sí, la serie comienza con una orgía perfectamente coreografiada. Pero llama la atención que lo máximo que se vea sea el culo de los actores. Así que, atrevida pero no tanto.

Esta nueva serie de Atresplayer adapta una de las novelas más famosa de la autora, y por algo Megan Maxwell vende tanto. Sabe conectar con el lector. Estableciendo el tono recurriendo a varios clichés que hemos visto cientos de veces, desde ahí construye el resto del relato. A veces dándoles la vuelta, otras dándonos exactamente lo que esperamos. El problema es que no siempre funciona. Al menos audiovisualmente. En '¿A qué estás esperando?' encontramos a Sonia Beched, madre soltera, independiente y tenaz, que disfruta de su hija al mismo tiempo que gestiona una importante empresa. Adriana Torrebejano es la encargada de darle vida al personaje, y aunque cumple de manera brillante, se parece demasiado al resto de sus últimos papeles. No por ello deja de ser perfecta para la serie, porque su carisma y energía son envidiables.

Por otro lado tenemos a Rubén Cortada, que interpreta a Can, comandante de aviación y futuro heredero de la compañía familiar High Airlines. Le encanta el sexo, sin complejos ni ataduras, acostumbra a frecuentar clubs liberales donde disfrutarlo abiertamente. Obviamente, tiene prohibidísimo enamorarse. Hasta que conozca a Sonia, por supuesto, con la que conectará de una forma inesperada casi desde el primer momento en que se ven. Cortada está encantador como Can, pero tarda en coger el punto al personaje, y se nota que le falta un poco por desarrollarlo y dotarlo de más personalidad cuando le vemos junto a Torrebejano. La joven actriz gana el duelo interpretativo cada vez que comparten la pantalla.

Rubén Cortada y Adriana Torrebejano, en '¿A qué estás esperando?'. / ATRESPLAYER

Por otro lado, Daryl, íntimo amigo de Can y, también piloto, está dispuesto a renunciar a su soltería al enamorarse de Carol, una azafata con mucho desparpajo que pondrá su vida del revés. Pero al menos en el primer episodio (el que nos han dejado ver a prensa), esta pareja queda muy en segundo plano. Su relación parece más aburrida y monótona. Sus intérpretes, Francisco Ortiz y Eva Ugarte, se esfuerzan por darles más peso, pero acaban siendo el alivio secundario de la que es la verdadera pareja protagonista, la formada por Can y Sonia. Y no es algo malo, porque ayuda a equilibrar la serie. Pero falta un poco de ‘chicha’ en su trama, sobre todo comparando ambas.

'¿A qué estás esperando?' está formada por ocho capítulos de cerca de 50 minutos cada uno. Su reparto lo completan nombres como Llum Barrera, Mariano Llorente, Aria Bedmar, Ramón Pujol, Alba Planas, Pastora Vega, María de Nati, Ramón Langa, Antonia San Juan y Manu Baqueiro. Y precisamente el punto fuerte de la serie es su reparto. En el primer episodio ya podemos ver a casi todos brillando, aunque solo sea unas pocas escenas. Y de todos ellos, hay dos a los que tenemos que destacar. Por un lado está el eterno Ramón Langa, que hace de padre de Can. Ya no solo su voz, sino su porte nos da un personaje intimídate pero que a la vez quiere ser un buen padre.

Por otro lado, encontramos a una Llum Barrera que llevaba tiempo desaparecida, y aquí vuelve con toda la fuerza de la que ella es capaz. Sus escenas con su hija, Adriana Torrebejano, son de los mejores momentos de ese primer episodio. Sus personalidades chocan y, pese a que es algo que ya hemos visto mil veces, las dotes cómicas de las dos lo hacen especial, y se apoyan la una a la otra para brillar. '¿A qué estás esperando?' es una serie típica. Muy típica. Con situaciones que sabríamos describir con los ojos cerrados. Pero pese a ello se las arregla para parecer novedosa y hacernos disfrutar con la historia.

Hay que esperar aún para ver cómo evoluciona, pero de haberse estrenado en abierto, habría sido una apuesta muy interesante por parte de Antena 3. De hecho, podría haber funcionado muy bien en horario de prime time. Quizá lo haga y dé el salto más adelante.

Así es '¿A qué estás esperando?'

Can, un atractivo piloto aéreo de ascendencia turca, respetuoso con la voluntad de un padre tradicional, asiste mensualmente a unas cenas en las que le presentan posibles candidatas para casarse. En una de ellas conoce a Sonia, una madre soltera que se presenta, sin avisar, a la cena que su madre ha organizado para que sus otras dos hermanas conozcan al rico heredero. Can y Sonia descubrirán, sin saberlo, que tienen mucho en común. Disfrutan del sexo sin ataduras, frecuentan clubs donde dan rienda suelta a sus placeres y mantienen a raya sus emociones para evitar enamorarse.

Por otro lado, encontramos a Daryl, íntimo amigo de Can y, también piloto, está dispuesto a renunciar a su soltería al enamorarse de Carol, una azafata con mucho desparpajo que pondrá su vida del revés, pero los miedos que ambos arrastran y sus diferencias les obligarán a cuestionarse sus sentimientos y a valorar si pueden superar lo que les separa...

David Martin-Porras y Salvador García son los directores de la ficción. Natalia Durán y Marta Armengol son las guionistas, siendo además Natalia la encargada de la adaptación de la novela. Y se nota la mano femenina detrás del guión.