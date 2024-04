Exclusiva: Manu Baqueiro, de ‘Amar es para siempre’ a fichaje bomba en ‘Tu cara me suena’

El famoso actor Manu Baqueiro se une sorprendentemente a ‘Tu cara me suena’. El intérprete, que alcanzó una gran popularidad gracias a su papel de Marcelino Gómez en la serie ‘Amar es para siempre’, participará en la undécima edición del concurso de imitaciones de Gestmusic en una de sus galas, según ha conocido El Televisero en exclusiva.

Manu Baqueiro se sumará así por un día a los nueve concursantes oficiales de ‘Tu cara me suena 11’: Raquel Sánchez Silva, David Bustamante, Juanra Bonet, Conchita, Raoul Vázquez, Supremme de Luxe, Julia Medina, Valeria Ros y Miguel Lago. En la undécima edición del formato que ofrece este viernes su segunda gala Manel Fuentes repite como presentador y Àngel Llàcer, Lolita Flores, Carlos Latre y Chenoa en la mesa del jurado.

Según ha podido conocer El Televisero en exclusiva, Manu Baqueiro será el invitado estelar de la quinta gala de ‘Tu cara me suena 11’ que se emitirá dentro de tres semanas en Antena 3. El actor madrileño se atreverá a meterse en el clonador del programa para ponerse en la piel de Loquillo para imitar su mítica canción ‘Feo, fuerte y formal’.

El actor de ‘Amar es para siempre’ que tras el final de la serie diaria ya tiene nuevo proyecto televisivo y será uno de los protagonistas de la nueva serie para el prime time de Antena 3 ‘¿A qué estás esperando?’, demostrará una faceta muy diferente con su salto a ‘Tu cara me suena’, sumándose a las otras estrellas invitadas: la ex representante de España en Eurovisión, Blanca Paloma, tal y como os avanzamos también en exclusiva; y Leticia Sabater, que visita por primera vez ‘Tu cara me suena’ este viernes. Otro de los rostros populares que pasará por el clonador del programa de Antena 3 en esta edición será Carolina Iglesias (Percebes y Grelos), según avanzó Fórmula TV.

‘Tu cara me suena 11’ arrolló en su estreno

El estreno de la undécima temporada de ‘Tu cara me suena’ arrancó por todo lo alto el pasado viernes 12 de abril en Antena 3, con audiencias de otra época. El programa anotó un impresionante 24% y 2.213.000 espectadores, logrando el segundo mejor debut de su historia y se coronó como el estreno más visto de la temporada, por encima incluso de ‘Supervivientes’.

Pero los datos de ‘Tu cara me suena’ fueron aún más espectaculares si nos fijamos en algunos targets. Y es que el programa fue líder absoluto en todos los targets de edad y sexo y en todos los ámbitos geográficos. Pero si hay un target en el que destacó es el juvenil. Así, en el público de 13-24 años sumó un alucinante 30,1% y entre el público de 25-34 años un arrollador 33,5%. Por si fuera poco, el target comercial de ‘Tu cara me suena 11’ subió al 26,1% de la audiencia.