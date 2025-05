Adriana Torrebejano frena en seco a Grison por meterla en un lío en 'La Revuelta': "Eso no se puede decir"

Adriana Torrebejano acudió a 'La Revuelta' este jueves como favor de última hora después de que David Broncano se quedase sin invitado para cerrar la semana. La actriz regresó al espacio de TVE para presentar la segunda temporada de 'Atasco', que verá la luz este viernes 9 de mayo en Amazon Prime Video. Sin embargo, la entrevista dio un giro inesperado cuando Grison desveló a la audiencia una información un tanto delicada que la involucraba directamente.

Nada más sentarse en el sofá de 'La Revuelta', la actriz aclaró que esta era su primera entrevista promocional para la serie debido a una reciente tragedia familiar. "La semana pasada fue muy dura para mi familia y para mí porque falleció mi suegro, pero estoy muy feliz de estar aquí y poder mandar un beso a mi familia y a mi suegro", desveló la invitada entre aplausos de ánimo del público.

Adriana Torrebejano se ve un aprieto por lo que Grison llega a contar en 'La Revuelta'

"Ya está, porque me pongo a llorar", resolvió Adriana Torrebejano, aclarando así el motivo por el que finalmente faltó a su cita con Pablo Motos en 'El Hormiguero' la semana pasada, donde debería haber acudido el martes junto a Salva Reina. Dejando a un lado el momento sentimental de la noche, la catalana se mostró dispuesta a adelantar todo tipo de detalles de la nueva temporada, que al parecer estará plagada de rostros conocidos.

Un día colará esta pregunta y algún invitado se vendrá abajo y confesará algún crimen terrible. #LaRevuelta @torrebe pic.twitter.com/KoqUVdOzkF — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 8, 2025

Sin embargo, Grison se adelantó al desvelar algo que no gustó demasiado a la invitada de este miércoles. "Sale mucha gente", aseguró Torrebejano mientras dudaba sobre el número de episodios que tenía esta nueva tanda. "Seguramente la tercera temporada sean también seis capítulos", afirmó Grison antes de que se hiciese un silencio incómodo en el escenario, pues la actriz estaba promocionando la segunda temporada, aún por estrenar.

"Esta es la segunda Grison…pero si no existe tercera temporada", esgrimió Adriana Torrebejano con cara de circunstancia, tratando de restar importancia a la metedura de pata del colaborador, pero este no captó las señales. "Sí, sí, la han grabado ya, he salido yo y todo", insistió, ajeno a su garrafal error, desvelando su participación en la ficción de Amazon Prime Video y confirmando que la tercera entrega ya está grabada.

"Pero es que eso no se puede decir. Que hay tercera no se puede decir", terminó espetando la invitada, mortificada ocultando su rostro con las manos mientras el público estallaba en risas. "¿No se puede decir?", preguntó Grison algo avergonzado, entendiendo finalmente el apuro en el que había metido a la actriz. "A mi eso me lo han pagado, a mi me da igual", terminó sentenciando el músico.