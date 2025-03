Kiko Matamoros no se reprime con 'Tardear' ante lo que han llegado a hacer: "Ridículos, patéticos"

Si la semana pasada era Chelo García-Cortés la que se colaba en 'Tardear' con motivo del estreno de 'Supervivientes 2025', este miércoles ha sido Kiko Matamoros quien ha sido protagonista del programa que presentan Verónica Dulanto y Frank Blanco.

Así, 'Tardear' ha recordado este miércoles lo que pasó hace unos años entre Makoke y Alejandra Rubio y que derivó en que la ex de Kiko Matamoros y Terelu Campos estuvieran tiempo sin hablarse. Todo después de que este martes viéramos una gran bronca entre ambas en 'Supervivientes' por lo que pasó en el pasado.

Era Marisa Martín Blázquez la que recordaba lo que pasó en una publicidad de 'Viva la vida'. "Era una época en la que Anita, la hija de Kiko Matamoros y Makoke empezaba a no hablarse con su padre y Kiko hizo un comentario que se recoge en plató y se le pide la opinión a Makoke y ella dice que le parece fatal", relataba la colaboradora.

Todo mientras en pantalla se podía leer el siguiente rótulo: "Alejandra salió en defensa de Matamoros tras un vídeo donde ponía verde a su hija Anita y Makoke no se lo perdona". Tras varios segundos en pantalla, ese rótulo en el que aparecía mencionado el colaborador de 'Ni que fuéramos' desaparecía y pasaba a leerse: "Alejandra defendió al ex de Makoke, lo que provocó el enfado de la colaboradora durante la publicidad".

Un cambio de rótulo con el que se volvía a demostrar que en 'Tardear' querían evitar que se viera el nombre de Kiko Matamoros. Sin embargo, era un movimiento absurdo pues la propia Marisa no paraba de nombrarle y en el faldón anterior si que aparecía su apellido.

Kiko Matamoros reacciona a lo visto en 'Tardear' sobre él

Tras enterarse en directo de lo que habían hecho en 'Tardear', Kiko Matamoros no tardaba en reaccionar. "Vengo con mucha pena porque alguien ha escrito un faldón que le va a costar el puesto de trabajo. Me da pena por los compañeros y la gente que está sometida a esa presión y cuando se dé cuenta de lo que ha hecho…", aseveraba.

"Lo que estamos hablando es que, a raíz del enfrentamiento entre Terelu y Makoke, han nombrado a Kiko Matamoros por primera vez en la cadena de enfrente y acaban de cambiar el faldón en estos momentos por 'el ex de Makoke'",explicaba María Patiño poniendo en contexto a los espectadores de 'Ni que fuéramos'.

"Pero tú fíjate el ridículo, ¿no os da vergüenza hacer el ridículo de esa forma? No pongas más el faldón. Es patético. De verdad, sois patéticos", soltaba Kiko Matamoros sin pudor. Bien que nos matéis vilmente, no existimos. Pero, una vez que has metido la ‘patita’ que, además, va a tener consecuencias negativas para el que lo haya puesto, no seas tan patético y tan ridículo. No vuelvas a poner el faldón cambiando mi nombre por 'el ex de Makoke'", sentenciaba. "Porque, además, Makoke tiene desde que nos separamos, por lo menos cinco ex",