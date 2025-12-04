Hoy en La 1: el programa de estreno que busca dar la campanada y el jaque final a 'GH 20' en Telecinco

Tras tener que despedir 'Futuro imperfecto' por la inesperada baja de Andreu Buenafuente, La 1 está de estreno este jueves en prime time. La cadena de TVE lanza este 4 de diciembre su nuevo factual 'Dra. Fabiola Jones' a partir de las 23:10 horas justo después de 'La Revuelta'.

Con este nuevo programa que mostrará una mirada única a la vida en la sabana africana y a su fauna salvaje La 1 busca dar la puntilla final a 'Gran hermano 20', que este jueves vivirá una gala llena de sorpresas con varias expulsiones para acelerar su recta final ante su inminente cancelación.

'Dra. Fabiola Jones' se enfrentará así a la nueva gala del reality de Jorge Javier Vázquez en Telecinco así como a dos nuevos episodios de 'La encrucijada' en Antena 3, a 'Horizonte' en Cuatro y a nuevos capítulos de la docuserie 'Los Borbones: una familia real' en La Sexta.

'Dra. Fabiola Jones' es un nuevo formato factual que muestra la faceta profesional y personal de una joven veterinaria española afincada en África desde hace más de 15 años. Con una perspectiva única y una voz femenina al frente, la serie recorrerá la sabana africana y otros enclaves del continente para mostrar su día a día.

Así es 'Dra. Fabiola Jones', el nuevo rival de 'GH 20'

En África, la veterinaria Fabiola Quesada (Úbeda, Jaén) ha hecho de su profesión una forma de vida. En su casa, situada en medio de una reserva, convive con antílopes a los que ha criado y con otros animales. Es una luchadora que ha convertido su profesión en un compromiso personal y que se convertirá en todo un referente para jóvenes con vocación y amantes de la naturaleza.

Con una sólida trayectoria en la medicina veterinaria aplicada a la fauna salvaje, mostrará a los espectadores la intervención sobre algunas de las especies más emblemáticas del continente: desde rinocerontes, leones, búfalos y elefantes hasta cebras, antílopes y guepardos.

Con base en Sudáfrica y localizaciones en Namibia, el programa abordará algunas de las amenazas más graves para la biodiversidad, poniendo el foco en el frágil equilibrio de los ecosistemas y en los conflictos que surgen cuando este se rompe: desde enfermedades zoonóticas hasta tensiones entre la fauna salvaje y los humanos.

Sumergirá a la audiencia en impactantes operaciones quirúrgicas en plena sabana, el tenso “descornado” del animal más amenazado para evitar su caza, arriesgadas capturas con dardos anestésicos, patrullajes contra furtivos, delicados rescates, rigurosos chequeos médicos y proyectos de recuperación en refugios y santuarios. Además, mostrará el contacto diario con las comunidades locales y la vida nocturna en entornos salvajes; y abordará la fauna marina, mostrando intervenciones en algunos de los entornos oceánicos más vibrantes y amenazados.