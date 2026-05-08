'Supervivientes 2026' anuncia la salida de un concursante como consecuencia de un giro en el guion del reality

'Supervivientes 2026' ha desvelado el contenido del comunicado de Poseidón que albergaba una importante noticia en torno al futuro más inmediato de la edición.

Jorge Javier Vázquez, el presentador de las emisiones principales de los jueves, era el encargado de compartir la información con los telespectadores del concurso. Información a la que permanecen ajenos los concursantes.

Este domingo, con Sandra Barneda a los mandos, habrá una gala especial de 'Supervivientes' con expulsión sorpresa entre los nuevos nominados, con decisivos juegos de localización y líder y con una nueva ronda de nominaciones.

De este modo, el reality de Telecinco cambia excepcionalmente el día de emisión de la ceremonia de eliminación y pisa el acelerador, pues concluirá su décima semana en antena con dos expulsiones definitivas: la oficiada este jueves (Marisa Jara) y la de este domingo, que se decidirá entre Nagore Robles, Aratz Lakuntza, Borja Silva y Alba Paul.

Con este movimiento, la organización de 'Supervivientes 2026' pretende impulsar los maltrechos datos de audiencia que está cosechando el formato en la noche dominical. Recordemos que el pasado domingo anotó mínimo histórico con un 11,2% de cuota de pantalla y menos de 900 mil espectadores.

Además, Maica será una de las grandes protagonistas de la nueva entrega de 'Conexión Honduras' con la visita de su hermano, Antonio. Antes, compartirá los momentos que han marcado su vida cruzando el Puente de las Emociones.