Cambios en 'Supervivientes 2026': Giro en las nominaciones y un trascendental anuncio que trastocará la edición

'Supervivientes 2026' tiene como objetivo acabar con las estrategias en las nominaciones y que las listas sean más dinámicas de lo que lo han sido hasta ahora. Hay concursantes que aún no han salido a la palestra y, por ello, el reparto de puntos de cara a la próxima expulsión volverá a ser muy diferente esta semana.

Después de las nominaciones en positivo (para salvar) en la gala 8 y de las azarosas nominaciones de la gala 9 (sujetas a los designios de un pergamino escogido aleatoriamente); en la gala 10 se van a ejecutar las "nominaciones cruzadas" como así ha avanzado ya la organización del reality de Telecinco.

Esto significa que los participantes de Playa Victoria podrán señalar a los de Playa Derrota y viceversa, lo cual dará lugar a un listado de expuestos al veredicto del público totalmente diferente al que estamos acostumbrados hasta la fecha.

Al menos, esa será la intención de 'Supervivientes 2026', que busca que sean unas nominaciones "antiestrategias". Sin duda, este nuevo giro en uno de los momentos más importantes de la gala pillara con el pie cambiado a los supervivientes.

Y todo, en un momento en el que la tensión está por las nubes tras el robo de Claudia Chacón y el castigo "ejemplar" que se le ha impuesto (retirada de su dotación mínima hasta el final del concurso) y que ha salpicado a todos sus compañeros, pues la joven queda a expensas de su generosidad y humanidad a partir de ahora.

Además, Poseidón, es decir, la dirección de 'Supervivientes 2026', tendrá una noticia "bomba" que dar. Una información "decisiva" que afecta directamente al devenir de los concursantes y que se comunicará en directo durante la gala. ¿Será la unificación? Por ahora, se mantiene el enigma al respecto y solo se indica que será "un importante anuncio en torno a la aventura".

Todo esto, así como la nueva expulsión definitiva (entre José Manuel Soto, Marisa Jara y Darío Linero) y las pruebas de localización y líder, completarán la velada en Telecinco.