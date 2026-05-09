Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, víctima de un aquelarre en 'Supervivientes' encabezado por Nagore Robles

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo se enfrentó a su peor noche en 'Supervivientes 2026' tras el lamentable aquelarre que orquestó Nagore Robles en directo en Palapa y que secundó, para sorpresa de muchos, Ivonne Reyes. El joven se vio acorralado por sus compañeras de equipo, que trataron de echar por tierra su nobleza y honestidad en el concurso de Telecinco.

Nagore, con ganas de entrar a la guerra más sucia, acusó a Alvar de invitar a Ivonne a abandonar el reality. La colaboradora explicó que el náufrago le comentó a la venezolana que era un buen momento para irse de 'Supervivientes' de manera voluntaria antes de que su imagen se deteriorara por su creciente debilidad en las pruebas y en las misiones de grupo.

"No es la primera vez que me dice algo parecido, pero esta vez me dejó desconcertada. No quería comentarlo delante de las cámaras, pero me fastidió bastante", señaló Ivonne Reyes. "Alvar me dijo que estaba en un momento de subida y que, tal vez, era mejor que terminara el programa con una buena imagen y con una retirada a tiempo antes de ir en caída".

En esencia, Ivonne afirmó que Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo le instó subliminalmente a que se largara de Honduras para quitarse de encima a una rival fuerte. "Me dio muy mal rollo, me aparté y estuve reflexionando", añadió la exmodelo y expresentadora. Por su parte, ante esas duras insinuaciones, poniendo en tela de juicio su buen corazón, Alvar negó la mayor y declaró que lo que realmente hizo fue interesarse por su estado porque la quiere y aprecia.

Sin embargo, Nagore Robles continuó malmetiendo contra el muchacho, que se ha convertido en la diana de su enquistada inquina, y lanzó la teoría de que no es una persona sincera y de que está desarrollando un papel en 'Supervivientes 2026' para meterse en el bolsillo a los espectadores y hacerse con el cheque. "A mí en ningún momento se me ocurría decirle por qué no te planteas irte a casa; lo que haría yo como compañera y amiga es animarle a quedarse", clamó la concursante.

"Es que no lo hice así", rebatió un Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo arrinconado, pisoteado y sin posibilidad de expresarse en mitad de la algarabía. La estocada llegó a continuación cuando Ivonne Reyes admitió que ya no se fía de Alvar ante la enorme perplejidad y decepción del aventurero. "Te estoy viendo que vas a lo que vas, que quieres ganar, y en este instante te veo muy estratega en todos los sentidos", espetó la veterana robinsona sin rodeos.

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo se defiende de las acusaciones

El aquelarre liderado por Nagore contra Alvar prosiguió durante la publicidad, con insultos y descalificaciones como "mentiroso con patas" o "mete mierda". Él, mientras tanto, manteniendo un temple admirable, se limitó a defenderse y a dejar claras sus verdaderas intenciones: "Yo no lo he hecho en ningún caso con la intención de que Ivonne se fuera y de que no llegara más adelante". A la par, Reyes reconoció que estuvo a punto de hablar con la dirección de 'Supervivientes' porque se estaba planteando una retirada a tiempo tras las palabras de su compañero.

Además, Nagore Robles amenazó con desvelar más cosas que dejarían a Alvar Seguí a los pies de los caballos, y le acusó de ir extendiendo el rumor de que Almudena Porras está manipulando a Ivonne. De este modo, la superviviente lograba poner en contra de Alvar a Almudena y que, así, gran parte del grupo estuviera en su contra. De la Quadra-Salcedo lo negó y se excusó: "A veces yo, cuando hablo, no me expreso del todo bien. Lo que dije es que a lo largo de las semanas ha cambiado. Se ha currado un concursazo y ahora está mucho tiempo con Almudena y que no es su madre".

Finalmente, Alvar terminó llamando a sus compañeras "viejas del visillo" y eso llevó a Nagore al estallido: "Y luego estás tú que no le dices la verdad ni al médico y encima le dices a tu amiga que se vaya a casa porque la ves cansada y dices que nosotras estamos diciendo determinadas cosas que no existen. Vamos a ser claros y a decir la verdad. De tonto no tienes ni un pelo".

Y, con un trato displicente en todo momento, Robles, sin darle tregua, se acabó encarando a Alvar obligándole a que le dijera en la cara qué piensa de ella exactamente. Él quiso ser elegante, pero admitió que no confía en ella y que hay un punto que no termina pillando. En ese momento, y con afán de continuar poniéndole en evidencia, Nagore destapó que fuera de cámaras Alvar había verbalizado supuestamente que no la soporta y que le había llamado "ridícula" por llorar de rabia tras un accidentado juego de recompensa.

"Es ella la que no me soporta a mí, que me dice que soy noble y bueno para el equipo pero luego la cago con un puzzle y parece que es el fin del mundo", apostilló Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, que hizo saber que Nagore la tiene tomada con él. Ella, por su lado, y para rematar su aquelarre, intentó tacharle de insensible al afirmar que "no se lleva bien con las lágrimas". Cosa falsa, pues ya vimos que no es así en su emocionante reencuentro con su madre Sol.