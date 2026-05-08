'Supervivientes 2026' anuncia una expulsión de carácter extraordinario y cambia su día de emisión

'Supervivientes 2026' ha desvelado en la décima gala el contenido del comunicado de Poseidón que albergaba una importante noticia en torno al futuro de la edición.

Jorge Javier Vázquez, el presentador de las emisiones principales de los jueves, ha sido el encargado de compartir la información con los telespectadores del concurso. Información a la que permanecen ajenos los concursantes.

Este domingo, con Sandra Barneda al frente, habrá una gala especial de 'Supervivientes' con expulsión sorpresa entre los nuevos nominados, con juegos de localización y líder y con una nueva ronda de nominaciones.

De este modo, el reality de Telecinco cambia excepcionalmente el día de emisión de la ceremonia de eliminación y pisa el acelerador, pues concluirá su décima semana en antena con dos expulsiones definitivas: la oficiada este jueves y la del próximo domingo.

Con este movimiento, la organización de 'Supervivientes 2026' pretende impulsar los maltrechos datos de audiencia que está cosechando el formato en la noche dominical. Recordemos que el pasado domingo anotó mínimo histórico con un 11,2% de cuota de pantalla y menos de 900 mil espectadores.