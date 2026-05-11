El equipo de 'Supervivientes' sale a desmentir a Gerard tras su grave afirmación contra Claudia: "Juego sucio"

Gerard Arias volvió a sepultar un poco más su imagen en la última entrega de 'Supervivientes 2026' tras unas graves acusaciones contra Claudia Chacón, su máxima enemiga en la isla, que la organización del programa salió a desmentir inmediatamente por boca de la presentadora Sandra Barneda.

Es cierto que ambos concursantes protagonizaron un tenso forcejeo en mitad de una nueva discusión en playa. Ella pedía sacar del fuego la sartén en la que estaba cocinando el manchego para poder hacerse su propio desayuno, pero él se negó a hacerlo entre provocaciones.

Así, en un arrebato, Claudia Chacón trató de retirar la cacerola por la fuerza, dando lugar a un momento bastante peligroso al estar manipulándose agua hirviendo. Finalmente, la situación no fue a mayores, pero Gerard aseguró que se había abrasado un dedo por su culpa.

"Invadió mi espacio, fue a coger una sartén hirviendo para tirarla, que eso es algo bastante peligroso, y me quemó un dedo. Tuvo que venir el equipo médico y me tuvo que estar atendiendo", declaró en Palapa durante 'Supervivientes: Conexión Honduras'.

"Si el médico se rio en su cara... Me parece muy feo que te hagas la víctima de la manera en la que te la haces. Entonces, voy a traer los ataques de ansiedad que sufro por este hombre. No hay que jugar a ese juego sucio", estalló Claudia Chacón.

"Yo nunca invado el espacio personal de nadie y a mí no se me ocurriría jamás coger una sartén ardiendo y arrebatársela a alguien para tirarla. Esa agresividad relájala conmigo", añadió Gerard Arias, elevando el tono de sus palabras. En ese momento, intervino Maica Benedicto en defensa de Claudia: "No voy a permitir que se juegue así de sucio para dejar mal a una persona y de agresiva. El médico vino a atendernos a todos, le vio el dedo, se rio y le dijo: 'no tienes nada'".

"Eso es mentira, lo juro por mi madre, me atendieron y me echaron pomada", perjuró Gerard al verse cuestionado. Sin embargo, Sandra Barneda, por indicaciones del equipo de 'Supervivientes 2026', apuntaló las palabras de Maica y dejó al concursante como un manipulador y tergiversador de la realidad.

La conductora de la gala dominical explicó que el equipo médico acude todos los días a las playas a hacer su visita rutinaria a los concursantes para saber cómo se encuentran y aseguró que fue Gerard quien se acercó al médico y no al revés. Además, Barneda refrendó que el facultativo "te dijo que no tenías nada".

"No es así, me echaron una pomada para quemaduras. Mis compañeros lo pueden decir", rebatió Gerard Arias, totalmente acorralado. "Lo que matizó el equipo médico es que, si tenías molestias, te podías echar una pomada", puntualizó Sandra, dejando claro que la aplicación de esa pomada era algo voluntario si él lo decidía, pero no una obligación ni un tratamiento prescrito. Por tanto, el joven quedó desmontado en directo.