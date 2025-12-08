Las redes dictan esta atronadora sentencia al estreno de 'La Casa de los Gemelos 2' y hay una opinión generalizada

Este domingo, 7 de diciembre, se ha estrenado en YouTube la segunda edición de 'La casa de los gemelos', con una muy buena aceptación entre el público. La principal novedad ha sido el fichaje de Kiko Hernández como presentador. Un debut que ha sido muy aplaudido entre los usuarios de las redes sociales.

"Me está encantando Kiko Hernández como presentador de 'La casa de los gemelos'. Lo veo rápido, ágil, cómodo y muy contento con lo que está haciendo. Lo está disfrutando", escribía un espectador en X. Aunque el momentazo más viral fue el golpe bajo que asestó a Telecinco por el escándalo de la violación a Carlota Prado en 'Gran Hermano Revolution'. "¿Aquí no ha habido ninguna violación, verdad? ¡Perfecto! Pues entonces si no ha habido ninguna violación podemos hacer un reality de puta madre", sentenció Kiko con retranca.

Esta segunda edición cuenta con un mejor presupuesto que la primera, así como con una casa mejor preparada y equipada para seguir la convivencia las 24 horas. Además, el ganador opta a 100.000 euros de premio. En un momento en el que 'Gran Hermano' ha sufrido un enorme batacazo en su veinteava temporada en Telecinco, muchos espectadores han reconocido sentir con este reality lo mismo que vivieron en las primeras ediciones de 'GH'.

El público dicta una sentencia unánime al estreno de 'La casa de los gemelos 2'

Carlos, Kiko Hernández y Daniel, en 'La casa de los gemelos 2'

El estreno de 'La casa de los gemelos 2' ha gozado de muy buena aceptación, con más de 200.000 usuarios conectados al programa a través de YouTube. Y lo cierto es que los comentarios no pudieron ser más positivos. "Funcione o no, la alta expectación por 'La casa de los gemelos 2' es patente. Su caótica y atropellada organización y el intermitente/enigmático casting (ya de entrada, estridente) atrae atención. Lo traduzco como un toque de atención a los responsables de 'GH20', para que espabilen", escribía el periodista Álvaro Roldán.

Mientras que la cuenta 'Hablamos de Tele' también alababa el estreno y daba en la clave de su éxito: "Lo adictivo del estreno es que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. El surrealismo es parte del espectáculo y conoces a los concursantes porque ellos se presentan. No son vídeos de presentación ultraeditados y guionizados. Dejan que pasen cosas". Estos son solo dos de los muchos comentarios positivos que recibió el programa.

