Kiko Hernández utiliza 'La casa de los gemelos 2' para asestar un golpe bajo a 'Gran Hermano' y Mediaset

La segunda edición de 'La casa de los gemelos' se ha estrenado este domingo 7 de diciembre en YouTube con novedades. La más destacada ha sido el fichaje de Kiko Hernández como presentador. Una incorporación que ha sido muy aplaudida en las redes sociales, donde uno de los momentos más comentados del estreno fue el 'guantazo' que asestó a 'Gran Hermano' y a Telecinco.

Kiko Hernández arrancó el programa con unas cariñosas palabras hacia Óscar Cornejo y Adrián Madrid, quienes fueran productores de 'Sálvame' y para los que él trabajó 15 años. "Hoy por primera vez tomo un nuevo giro en mi vida y trabajo con estos dos productores, dos cabras, con los que vamos a llegar muy, muy lejos", empezó diciendo, muy contento por este nuevo proyecto profesional.

Además, no dudó en contestar a quienes han atacado al programa de Zona Gemelos desde cadenas nacionales como Telecinco, Antena 3 o La Sexta. "Han dicho que vosotros en este reality manejáis sustancias, que a los concursantes les dais drogas, que les decís lo que tienen que hacer y cuándo se tienen que pelear", lamentó el presentador, saliendo en defensa de los productores del formato.

El 'guantazo' de Kiko Hernández a 'Gran Hermano'

Sin embargo, el golpe más duro hacia el programa con el que él mismo saltó a la fama, venía a continuación. "Tanto que han criticado a este programa, ¿aquí nunca ha habido una violación, verdad?", preguntó a uno de los gemelos. A lo que este respondió que no. "¡Perfecto! Pues, entonces, si no ha habido nunca una violación, podemos hacer un reality de puta madre", sentenció Kiko Hernández, haciendo referencia al escándalo ocurrido en la casa de 'Gran Hermano' y que le costó a Telecinco la retirada de la marca durante varios años.

Casualmente, Kiko Hernández se estrenó como presentador de la segunda edición de 'La casa de los gemelos' compitiendo contra 'GH 20', en concreto contra el debate conducido por Ion Aramendi. Aunque también tendrá que competir contra la gala semanal de los jueves presentada por Jorge Javier Vázquez, al que hace unos días lanzó un dardo desde 'No somos nadie', dejando entrever una mala relación entre ellos.

Sin embargo, los ataques contra el reality de Telecinco no acabaron ahí. En otro momento de la noche, el presentador hizo un guiño a uno de los sellos más memorables de 'Gran Hermano': "Os voy a regalar una cosa para poner en el confesionario. Es algo que todos llevamos en el corazón. Y es el original". Kiko hacía referencia a Matisse de 'Las mil y una noches' que durante varias ediciones marcó la imagen del confesionario de 'GH'.