Aída Nízar denuncia la "manipulación" de 'Gran Hermano' y señala el motivo de sus bajas audiencias: "Estafa televisiva"

El futuro de 'Gran Hermano 20' en Telecinco está más que nunca en la cuerda floja después de unas primeras semanas de edición en la que continúan viviendo una fuga de espectadores gala tras gala. Así, han sido muchas estrellas del formato las que han tomado sus redes para señalar el principal problema del formato. Entre ellas Aída Nízar, que ha acusado al reality de "manipulación" en sus expulsiones.

"Está hundido Gran Hermano, ¿sabéis por qué? Porque lo están guionizando para que nos entretenga, si es que esto entretiene algo. Hoy he preferido ver a Los Borbones que esta bazofia", ha comenzado señalando la televisiva, que se encontraba comentando la cuarta gala de la edición este jueves en Instagram. Una cita con Jorge Javier Vázquez a la cabeza que promedió un alarmante 7.9% de share, hundiéndose hasta un 11% en su franja principal, marcando un nuevo mínimo histórico.

Así, Aída Nízar no dudaba en explicar a sus seguidores el motivo por el que esta edición no está funcionando como Telecinco esperaba. "No hay autenticidad. De verdad, Jorge, ¿qué está pasando? Lo peor de GH, director, directora… Esto no es 'Gran Hermano'. Esto es una manipulación", ha sentenciado la polemista en referencia a la expulsión de Almudena de esta semana, una de las concursantes que más tramas había protagonizado en estas primeras semanas.

Aída Nízar carga contra la "pantomima" de 'Gran Hermano': "No decide la audiencia, deciden los directivos"

"Después de esta pantomima… el público vota en tres minutos y para dentro de nuevo. Mareaos nos tenéis, por eso estáis en 500.000 espectadores", ha sentenciado la que fue colaboradora de 'Ni que fuéramos', lanzando un dardo al rality por su tímida acogida en audiencias de esta temporada. "Eso no lo hacía Aída Nízar ni en los anuncios. Como decía Xavier Sardá, 'no te pago para tanto", ha añadido ante sus seguidores de la plataforma.

Tras la votación exprés, habéis decidido SALVAR a Íñigo 💣 #GHGala4 pic.twitter.com/u1bI0D0Erf — Gran Hermano (@ghoficial) November 28, 2025

Tras cargar contra el que fue el reality estrella de Telecinco durante muchos años, Aída Nízar ha criticado la pérdida de naturalidad en la presente entrega. "La esencia de GH era ser genuino, auténtico. Sí, la audiencia ha decidido, los directivos…", ha espetado la televisiva, asegurando que el futuro de los concursantes dentro de la renovada casa está marcado a dedo por la cúpula de Mediaset y la productora.

"Estafa televisiva, ¿quién permite este engaño? ¿Qué pantomima es esta?, por favor. Denuncio públicamente la estafa de 'Gran Hermano'. El programa que me vio crecer… esto no pasaría con los grandes directivos que había antes y mira que me la han jugado un montón de veces", ha terminado señalando la que fue concursante del formato en 2003.

A su vez, Aída Nízar no ha dudado en señalar al maestro de ceremonias del formato, rompiendo una lanza a su favor pese al pasado lleno de desencuentros que tienen a sus espaldas. "Hasta Jorge está tragando y aguantando carros y carretas. Que esto no lo ha decidido la audiencia, lo han hecho los directivos", ha señalado la televisiva aplaudiendo la resiliencia del presentador de Telecinco durante esta edición.