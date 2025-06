Aída Nízar desenmascara a Álvaro Muñoz Escassi con lo que hace público tras lo ocurrido en 'Supervivientes'

Aída Nízar se ha despachado con extrema dureza contra Álvaro Muñoz Escassi tras acusar a Montoya de ejercer violencia sobre Anita Williams en 'Supervivientes 2025'. El programa desmontó esas gravísimas acusaciones, secundadas por Borja González, emitiendo las imágenes al completo anoche en la entrega de 'Tierra de Nadie'.

Imágenes en las que se vio al sevillano fuera de sí y en un comportamiento poco o nada edificante, pero que demostraban que no hubo ningún tocamiento a Anita ni tampoco insultos hacia su persona. Los golpes fueron propinados a una roca fruto de un ataque de ira incontrolado y los improperios y las descalificaciones -por supuesto lamentables- iban dirigidos al grupo tras la bronca que desató el reparto de tareas.

Así, 'Supervivientes 2025', en un ejercicio de total transparencia, dejó a Borja González y a Álvaro Muñoz Escassi en evidencia ante la audiencia, que pudo comprobar cómo retorcieron la realidad sobre el episodio entre Montoya y Anita. Algo realmente intolerable y un juego sucio y nada deportivo que empaña los valores del reality de Telecinco. Finalmente, Álvaro reculó y pidió disculpas a Montoya y Anita por las malinterpretaciones pero Borja se negó e incidió en sus palabras.

Y viendo la gala de anoche estuvo Aída Nízar, que fue reaccionando en tiempo real a lo que se estaba produciendo en directo en la Palapa. La televisiva cargó durísimamente contra Escassi recordando que hizo algo parecido en el reality 'Acorralados' en el que coincidió con su madre, María Ángeles Delgado, la famosa 'madre' de 'Mujeres y hombres y viceversa'.

"Esta la cara de una mala persona, de un Judas. Exactamente le hizo lo mismo a mi madre @madrenizar en el programa de 'Acorralados'. Se inventó una historia de mentiras para que la echaran", ha rememorado. "Es un canalla, un miserable que solo sabe utilizar a las personas, manipular a las mujeres ingenuas, reniega de su verdadera sexualidad porque es un sádico frustrado, y se avergüenza de quién es porque como ser es deleznable", prosigue una Aída Nízar totalmente implacable.

La colaboradora no ahorra en lanzar todo tipo de descalificativos hacia el ex jinete y hace un retrato de él tremendamente grave: "Es una malísima persona. Un maldito, un satanás. Así es Álvaro Muñoz Escassi: malo, canalla, mala persona, mentiroso, necio".

Retrato al que añade acusaciones igualmente delicadas. Entre ellas, pone sobre la mesa presuntos matrimonios de conveniencia y deudas: "Se casó por dinero. ¿Eso qué es? Y le saco las entretelas como a la que le saqueo la cuenta del banco o al que debe tanto dinero. Es un gran mentiroso".

Entretanto, Aída Nízar se pregunta cómo 'Supervivientes' no ha tomado medidas drásticas y disciplinarias contra Álvaro y Borja tras insinuar una situación de maltrato por parte de Montoya que, como ya se ha visto, no ha existido. "Pero cómo no les expulsan si se han inventado una agresión", clama; al tiempo que se alinea con Montoya, sobre el que pide su salvación de la próxima expulsión.