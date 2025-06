Álvaro Muñoz Escassi recula tras comprometer a 'Supervivientes' y Borja se niega e incide en su insinuación 

'Supervivientes' ha arrojado luz al polémico encontronazo de Montoya con el resto de sus compañeros y especialmente al ataque de ira y ansiedad sufrido por el joven. Cabe recordar que el joven, fuera de sí, no dudó en lanzar fuertes gritos y descalificativos mientras que Anita Williams acudía a consolarle. Unas imágenes que dieron mucho de lo que hablar entre compañeros como Álvaro Muñoz Escassi y Borja González quienes no dudaron en tildarla de violenta.

Tras poder ver las imágenes y la pertinente explicación por parte de la organización, los supervivientes han podido pronunciarse al respecto. "Es intolerable y no se puede repetir. Las acusaciones que lanzasteis algunos de vosotros el pasado domingo contra Montoya y contra el propio programa son muy graves y lo que esperamos de vosotros firmemente es que esta situación no se vuelva a repetir", les ha comunicado el presentador de la gala.

Una vez abierto el turno de palabra, Borja González ha sido de los primeros en pronunciarse: "Viendo las imágenes, no veo nada de lo que me tenga que arrepentir. Creo que actué bien, hablé bien. Yo el domingo no dije violencia, dije o expliqué las imágenes tal cual y dije que sí que haba escuchado después de aspavientos "puta, puta, puta". Me dijeron que no y les dije "si no has dicho eso, les pediré perdón" y a Montoya en playa ayer "te pediré perdón públicamente y te lo pediré por decir algo tan fuerte". Se han visto las imágenes y no veo que retractarme. Sí que se ha dicho lo que decía".

Ante esta negativa, Sobera ha reflexionado: "Una cosa es que él diga "puta, puta, puta" y otra que llame puta a Anita. Sí, son dos cosas distintas y lo segundo es lo que no ha pasado y sí parece que es lo que afirmasteis que le llamaba el domingo". Por su parte, Borja González ha seguido en su postura: "Al darle a la palmera hace aspavientos como para quitarla y eso lo pueden hacer todos y dice "puta, puta y puta". Entendí que se lo decía a ella, pero no afirmé que se lo dijera, sino que pareció que se lo decía a ella, pero los aspavientos no han salido".

Las disculpas de Álvaro Muñoz Escassi en 'Supervivientes'

En la misma línea, el valenciano ha subrayado: "No me retracto de nada porque no le acusé de violencia ni mucho menos. No tengo que pedir perdón ni arrepentirme de mi comportamiento". A diferencia de su compañero, Álvaro Muñoz Escassi sí ha optado por disculparse. "Siento todo lo que está ocurriendo. No sé la conversación que tenían entre ellos... Oigo apalabra puta y entiendo que no me está llamando a mí o a Borja o Pelayo. No he dicho que se lo llame a Ana porque no sé la conversación que tienen".

Asimismo, el jinete ha añadido: "Es lo que viví, lo que vi y escuché. No dije la conversación que temían porque no estaba al lado, estaba a cincuenta metros y me encantaría por mi parte dejar el tema zanjado. Si ha habido alguna parte de malinterpretación por mi parte: escuché puta, vi un manotazo para atrás. Aún así estamos en un programa de televisión, el publico se merece otra cosa y, si me lo aceptan, por mi parte disculpas y se acaba el tema".