'Gran Hermano 20' resuelve su expulsión anticipada: Belén o Lorena, una de ellas ha abandonado la casa

'Gran Hermano 20' ha llevado a cabo una expulsión sorpresa este domingo durante el debate con Ion Aramendi. Ante el gran fiasco en audiencias de esta edición, que encadena ya varios mínimos históricos, el reality ha decidido acelerar y anticipar la eliminación entre la lista de candidatos que resultó de las últimas nominaciones.

Belén, Aquilino, Lorena, Cristian, Desirée y Joon eran los expuestos al veredicto de la audiencia. Y todos se han quedado de una pieza cuando el presentador de las entregas dominicales les ha anunciado en directo que habría una expulsión de carácter definitiva.

Antes de llegar al duelo final, la organización de 'Gran Hermano' ha realizado varias salvaciones. Los primeros liberados, al reunir el menor número de votos en la app de Mediaset Infinity, han sido Cristian, Aquilino y Desirée.

La audiencia ha decidido que debe continuar en Gran Hermano... ¡Cristian! 🥳 #GHDBT3 pic.twitter.com/YJZMVxABJj — Gran Hermano (@ghoficial) November 23, 2025

La audiencia ha decidido que debe continuar en la casa... ¡Aquilino! 🥳 #GHDBT3 pic.twitter.com/CqIwxXPEEh — Gran Hermano (@ghoficial) November 23, 2025

Desi se salva de la expulsión SORPRESA: #GHDBT3 pic.twitter.com/mHLgL5ZdFH — Gran Hermano (@ghoficial) November 23, 2025

Así, la cosa ha quedado entre Belén, Joon y Lorena. A diferencia de sus compañeros, ellos representaban los mayores porcentajes de expulsión. Tras unos minutos de tensión, Joon ha sido el cuarto en salvarse. Y Belén y Lorena se han medido definitivamente en el duelo final.

Finalmente, Ion Aramendi ha anunciado que la de Ciudad Real era la eliminada de la noche, siguiendo así los pasos de Sofía, Noah y Diego. "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… LORENA", ha proclamado el conductor de 'GH 20: El Debate'.

La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa de Gran Hermano... ¡Lorena! #GHDBT3 pic.twitter.com/SHdfXrywfG — Gran Hermano (@ghoficial) November 24, 2025

Tras conocer el resultado de la votación, Lorena se ha mostrado visiblemente afectada, pues no se lo esperaba: "Si la audiencia no me quiere, no pasa nada. Y si la vida tiene otros planes para mí, no pasa nada". A pesar de que ha intentado exhibir fuerza, se ha acabado derrumbando: "Estoy triste y un poco decepcionada porque el jueves fue injusto que saliese nominada".

Lorena ha admitido que le ha costado abrirse y que no ha exprimido el tiempo al 100% en 'Gran Hermano 20', pero que ahora, en la última semana, estaba empezando a ser ella: "Me da pena".