'La Casa de los Gemelos 2' cancela su gala y lo ocurrido con el marido de Kiko Hernández podría ser la razón

'La Casa de los Gemelos 2' no tendrá gala este martes por la noche como así se anunció en el estreno del domingo. Kiko Hernández, maestro de ceremonias de este revolucionario reality en YouTube creado por los hermanos Carlos y Daniel Ramos, indicó que habría emisión martes y jueves con la lista de nominados y la primera expulsión. Recordemos que los participantes, entre los que se encuentran La Marrash, La Falete o Labrador, pugnan por 100.000 euros de premio.

Sin embargo, a pocas horas, se ha publicado un cambio radical de planes. No habrá gala finalmente. Eso sí, esto no alterará la retransmisión en directo, que se mantiene ininterrumpida desde el arranque del domingo. Para suplir este contratiempo, 'Zona Gemelos' anuncia que a las 22:00 horas tendrá lugar la sección de 'castigados con Coto Matamoros' y que a las 00:00 horas habrá una sesión de Ouija y espiritismo.

Aunque no se ha ofrecido una explicación oficial, la razón de la cancelación podría ser lo ocurrido con Fran Antón, el marido de Kiko Hernández, que ha iniciado una huelga de hambre este mismo martes después de que las autoridades le hayan cerrado su local en Melilla. Llamado 'El cielo de Melilla by Fran y Kiko', se trata de un proyecto conjunto desde junio de 2024.

"Ya es necesario, no puedo aguantar más. Estamos en el local que abrimos hace escasamente un año con toda la ilusión y con todo el cariño. Tenemos una licencia que nos dio el dueño del local y que está vigente. Por motivos que no puedo decir y que desconozco, la policial local nos lo ha clausurado. No me han dejado entrar a por nada y he decidido quedarme aquí en la puerta. Tenemos un mes de muchos eventos y es la única solución porque la justicia no está de nuestra parte. Entonces, me he encadenado y voy a hacer huelga de hambre hasta que todo esto se solucione", ha denunciado Fran Antón en sus redes sociales.

¡Que Fran Antón, el marido de Kiko Hernández, se ha encadenado al local que les han cerrado en Melilla para hacer una huelga de hambre! Me quedo… #NoSomos9D pic.twitter.com/qjmwRWakup — Miss Kokoro (@KokoroMiss) December 9, 2025

Lo cierto es que esta situación límite es la culminación de un comportamiento abusivo que Kiko Hernández ya venía señalando públicamente de un tiempo a esta parte y que atribuía a diferentes organismos públicos de la ciudad autónoma. Está por ver si esto podría acabar afectando también a la gala del próximo jueves de 'La casa de los gemelos' o incluso a la continuidad de Kiko Hernández como conductor del formato.