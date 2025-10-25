Sofía Suescun dice públicamente quién puede ser el ganador de 'Supervivientes All Stars 2025'

'Supervivientes All Stars' está llegando a su fin, y Sofía Suescun, quien participó en la pasada edición, tiene claro quién debería hacerse con la victoria. Este próximo domingo, en 'Conexión Honduras' se producirá el traslado de los concursantes a Cayo Paloma para que pasen allí los últimos días de concurso. El martes será la semifinal y el jueves la gran final con Jorge Javier Vázquez.

Por el momento ya hay dos finalistas: Miri Pérez-Cabrero y Tony Spina. Por lo tanto los nominados son Jessica Bueno, Adara Molinero y Rubén Torres. Uno de los tres, abandonará el concurso a las puertas de la final. La familia de Miri ha compartido en Instagram un vídeo que esta grabó antes de irse a Honduras. En él, explica a su padre los motivos por los cuales cree que merece ser la ganadora: "Creo que puedo ganar porque soy honesta, me he preparado, me lo tomo en serio".

Sofía Suescun revela que su favorita para ganar es Miri

Un post que no ha dudado en comentar Sofía Suescun, quien ha aprovechado para pedir el voto para que Miri se convierta en la ganadora de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. Y no solo eso sino que, además, ha reconocido que le encanta el papel de Eduardo, el padre de la joven, como su defensor en el plató: "Yo quiero a Eduardo como padre en otra vida. Y a Miri como ganadora de esta".

De esta forma, Sofía Suescun ha puesto de manifiesto su deseo de que Miri se alce con la victoria y suceda a Marta Peñate como ganadora. Además de la influencer, Noel Bayarri, excompañero de la chef en Honduras, también ha mostrado su cariño hacia ella, a la que ha calificado como "la mejor".

Carlos Alba se convirtió en el último expulsado de 'Supervivientes All Stars 2025' frente a Rubén Torres, al que los espectadores de Telecinco decidieron salvar con el 63,8% de los votos. Durante la gala del pasado jueves, Miri se convirtió en la flamante ganadora del collar de líder, tras vencer a Torres en un complicado juego de resistencia, equilibrio y agudeza mental en el que tenían que formar un puzle de numerosas piezas.

Como líder, la exconcursante de 'MasterChef' salvó, para sorpresa de mucho, a Tony Spina: "Os va a sorprender esto que voy a hacer, pero como dice que nunca le doy tregua, salvo a Tony". Por lo tanto, los últimos nominados de la edición fueron Adara Molinero, Jessica Bueno y Rubén Torres.