La CNMC da portazo a los bulos del PP sobre RTVE y avala la pluralidad de sus servicios informativos

Desde hace meses hay una campaña impulsada por Vox asegurando que entrará a RTVE con lanzallamas o motosierra cuando lleguen al gobierno y a la que se ha sumado el PP con ataques prácticamente diarios llamando a la cadena pública 'TelePedro' asegurando que está al servicio de Pedro Sánchez y del ejecutivo en todos sus programas e informativos y de ser un instrumento político. Algo que ahora desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia han desmentido a través de un comunicado.

Así, la CNMC ha hecho público un informe sobre el cumplimiento del pluralismo político correspondiente al primer trimestre de 2026 en el que se deja claro que RTVE cumple con su compromiso con la independencia editorial y el pluralismo hacia todos los partidos políticos.

Los datos del regulador reflejan un escenario de equilibrio informativo, con un 46,97 % del tiempo de palabra para la oposición y un 53,03 % para el bloque del Gobierno en los informativos de RTVE. La CNMC constata, además, que el Partido Popular es la formación política con mayor presencia individual en los informativos, al concentrar el 32,31 % del tiempo total de palabra.

Asimismo, el informe también reconoce que la mayor presencia del Gobierno en los días laborables responde al ejercicio de la acción de gobierno. Mientras que durante los periodos electorales, la diferencia entre ambos bloques se reduce hasta alcanzar un equilibrio prácticamente absoluto.

RTVE solicita acordar una metodología para analizar el pluralismo político

RTVE ha trasladado formalmente a la CNMC la conveniencia de acordar una metodología común, objetiva y estable para medir el cumplimiento del pluralismo político. Mientras no exista, RTVE toma como referencia uno de los modelos más consolidados en el ámbito regulatorio europeo: el de la Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique (ARCOM) de Francia, conocido como la regla de los tres tercios, que distingue entre el tiempo dedicado al Gobierno, a las fuerzas políticas que apoyan al Ejecutivo y a la oposición.

Analizados conforme a esta metodología, el Gobierno concentra el 33,36 % del tiempo de palabra, un porcentaje prácticamente idéntico al tercio teórico (33%) previsto por este modelo. Las fuerzas que apoyan al Ejecutivo representan el 17,01%, claramente por debajo del tercio de referencia, mientras que la oposición alcanza el 49,63 %, prácticamente la mitad del tiempo total de palabra y más de dieciséis puntos por encima de la referencia establecida por esta metodología.

Además, la Corporación ha informado a la CNMC de una circunstancia relevante para una evaluación rigurosa del pluralismo: la negativa reiterada de representantes del Partido Popular a participar en programas de RTVE, pese a las continuas peticiones. Solo 'La Hora de La 1' lo ha solicitado 36 veces, y todas han sido rechazadas. Pese a estas negativas, cuando un representante rehúsa participar en entrevistas o debates, la Corporación incorpora sus posiciones mediante declaraciones públicas, comparecencias o ruedas de prensa.