'Supervivientes All Stars' anuncia esta importante noticia ante la próxima expulsión y las nominaciones

'Supervivientes All Stars' ha anunciado que, en la gala de este jueves, tras la expulsión de Carlos Alba o Rubén Torres, el duelo vigente de nominados como resultado de la salvación de Miri, se celebrarán las que serán las últimas nominaciones de la edición y se proclamará a sus primeros finalistas.

Lo cierto es que la de este jueves no será una eliminación cualquiera, pues el que menor número de votos consiga se quedará literalmente a las puertas de vivir la recta final del reality, cuyo desenlace tendrá lugar la próxima semana. Previsiblemente, el jueves 30 octubre, aunque Telecinco aún no lo ha confirmado oficialmente.

Quien resulte expulsado entre Rubén Torres y Carlos Alba podrá otorgar un punto extra en la que, como decimos, será la última ronda de nominaciones de 'Supervivientes All Stars 2025', dando el 'beso de la traición' al compañero al que desee exponer al soberano veredicto del público.

Además, en el transcurso de la octava gala, se conocerán los nombres de los dos primeros finalistas que tendrían una plaza en la gran final. El primero de ellos será el que gane el juego de líder que disputarán Miri y Torres, los clasificados en la prueba de prelíder que se disputó en 'Tierra de Nadie'. No obstante, si Torres fuera el eliminado, Tony Spina, que quedó tercero, le sustituiría.

El segundo finalista proclamado de la noche será aquel concursante que logre evitar la nominación, pues tras la última ronda serán tres los nominados que salgan a la palestra: dos a consecuencia del reparto de puntos del grupo y uno por designación directa del líder.

El liderazgo más crucial de 'Supervivientes All Stars' estará en juego en 'El duelo de Afrodita', un reto que pondrá a prueba la velocidad, el equilibrio y la capacidad de resolución de los dos participantes: deberán correr sobre una estructura sobre el mar, recoger las piezas de un puzle y completarlo en tierra firme.

Además, los supervivientes, que volverán a reunirse en la Palapa para abordar las situaciones más destacadas de la convivencia, participarán en un doble juego de recompensa. En el primero, 'La batalla de titanes', los concursantes se dividirán en dos equipos que competirán simultáneamente en este desafío de resistencia que se desarrollará sobre una estructura triangular en el mar. El equipo que evite caer al agua disputará el segundo juego, 'El laberinto de Creta', en el que en un tiempo determinado deberán balancear una gran estructura sobre el mar para guiar dos pelotas hasta el centro de un laberinto.



