El público se planta en tromba contra 'Supervivientes' por su "humillación" a Jessica Bueno: "Es inhumano"

Como en cada edición, 'Supervivientes All Stars' ha colocado contra las cuerdas a sus concursantes con motivo de la celebración de "la mesa de las tentaciones". Una dinámica en la que los náufragos deberán decidir si escoger una suculenta y emotiva recompensa a cambio de un duro peaje como llevar un atrevido taparrabos o raparse el pelo al cero.

Una de las concursantes que más ha sufrido con la dinámica ha sido Jessica Bueno. La modelo sevillana ha sido la encargada de estrenar la mesa de las tentaciones. Aunque en un primer momento Laura Madrueño le ha ofrecido cortarse apenas unos centímetros de melena, poco ha tardado en aumentar la apuesta.

Lo que en un primer momento era un trato a cambio de suculentos platos de arroz, se ha acabado convirtiendo en un duro trago para la joven: "Encima sin pelo, mis hijos cuando me vean van a decir "pero tú, ¿quién eres?" Sin pelo ahora", se ha quejado tras el primer ofrecimiento.

Tras aceptar una hamburguesa y un plato de arroz a cambio de 25 centímetros, la presentadora le ha hecho una nueva apuesta: "Escúchame con atención. Lo está pasando un poco mal... Llevas toda la noche pidiéndonos una cosa. Tengo una última oferta porque no quiero que llores, escúchame. Vas a poder hablar y ver a tus hijos a cambio de raparte".

"No, no, no. No puedo, no. Jope, ¿por qué me hacéis esto? ¿Por qué?", ha sollozado al tiempo que ha remarcado: "Yo a mis hijos les adoro, pero sé que ellos van a entender que no me rape el pelo. No puedo". Sin poder contener el llanto, la modelo no ha dudado en pedir hablar con sus hijos: "Jope, lo llevo reclamando desde el principio". Tras dicha queja, Madrueño le ha pedido que se lo pensara para, acto seguido, ofrecer al resto de compañeros otras polémicas recompensas.

Jessica se corta 25 centímetros de pelo por una hamburguesa 🍔🤝



🏝️ #TierraDeNadieAllStars7

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/QGQ4ztLJKv — Telecinco (@telecincoes) October 21, 2025

"Me parece inhumano": los espectadores no se callan y claman por lo que ven con Jessica Bueno

Quienes han seguido muy de cerca la decisión de Jessica Bueno han sido los espectadores del reality, que no han dudado en compartir en redes sociales su postura. Buena parte de la audiencia ha cargado duramente contra el espacio al que acusan de infligir un sufrimiento "innecesario" a la concursante. De hecho, hay quien llega a tildar de "cruel" el gesto: "Me parece hasta cruel la diferencia de castigos entre Tony y Jessica, ¡es alucinante!".

Y es que mientras que a Tony le han ofrecido platos de comida por depilarse con cera, cortarse el pelo o llevar taparrabos, a Jessica le han obligado a desprenderse de buena parte de su melena por comida dejándola sin la posibilidad de hablar con sus hijos. Precisamente, el ofrecimiento de la organización ha cabreado a los espectadores que comparten: "Una cosa es jugar con el hambre y otra muy distinta jugar con sus hijos".

En la misma línea, otros seguidores han cargado diciendo: "Lo que le están haciendo a Jessica es una absoluta humillación y una falta de respeto a una mujer". Críticas que también van dirigidas a Laura Madrueño por el corte que le ha hecho a Jessica y es que, aunque no se ha rapado, sí le han cortado buena parte de su melena. "Se pasa tres pueblos la Laura cortando el pelo" o "¡qué chapuza de pelo!" son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Jolin este sufrimiento ya es innecesario.#TierraDeNadieAllStars7 — Sara (@_saragp3) October 21, 2025

Qué crueldad jugar con los sentimientos de una madre, haciendo chantaje de poder escuchar a sus hijos a cambio de raparse la cabeza, y a los tios solo les ponen un taparrabos. Las penitencias no son equitativas entre hombres y mujeres. #TierraDeNadieAllStars7 pic.twitter.com/78w0AR3Nob — ᴅᴏ ᴛʜᴇ ʙᴀᴍʙɪ ✈︎ (@_dothebambi_) October 21, 2025

Me parece hasta CRUEL la diferencia de castigos entre Tony y Jessica. ES ALUCINANTE #TierraDeNadieAllStars7 pic.twitter.com/ut3gU32vFs — caracoleole💫🍓 (@caracoleole21) October 21, 2025

Me parece inhumano lo que le estan haciendo a Jessica. #TierraDeNadieAllStars7 — Marta Vargas (@mvargasvives) October 21, 2025

Vaya cerdada proponerle a una madre eso a cambio de raparse la cabeza… como cada año no lo podéis hacer peor #TierraDeNadieAllStars7 — Maria✈️💜 (@Mara778979212) October 21, 2025

Es indignante lo que están haciendo con Jessica.



Le piden raparse la cabeza a cambio de hablar y ver a sus hijos.



Una cosa es jugar con el hambre y otra muy distinta jugar con sus hijos.



#TierraDeNadieAllStars7 — 💖 Lefty Queen 💖 (@soymaripili) October 21, 2025

#TierraDeNadieAllStars7

Lo que le están haciendo a Jessica es una absoluta humillación y una falta de respeto a una mujer. — María José A. Sánchez (@MaraFede82) October 21, 2025

Menudos trasquilones le está haciendo#TierraDeNadieAllStars7 pic.twitter.com/qbxwZIHsMk — La Bruja Cotilla (@Brujaycotilla) October 21, 2025

Se pasa tres pueblos la Laura cortando el pelo #TierraDeNadieAllStars7 — Alejandra (@Oneliveu2) October 21, 2025

esta monisima jessi pero laura como coño se lo ha cortado desigualado total???? q lleven a un peluquero por lo menos #TierraDeNadieAllStars7 — ComentandOT (@TVEspain) October 21, 2025

Lo de Laura es de traca. Le ha cortado mucho mas de 25 ctm. A Jessica. Se pasan muchísimo 🤬#TierraDeNadieAllStars7 — estherilla (@estherilla22) October 21, 2025