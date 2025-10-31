"Mentirosa": Jorge Javier confronta a Marta Peñate en 'Supervivientes' tras su espantada por la eliminación de Tony

Uno de los momentazos de la gala final de 'Supervivientes All Stars' se ha vivido en plató con motivo de la presencia de Marta Peñate. La pareja de Tony Spina, quien ha presenciado la expulsión del italiano, ha tenido que hacer frente a las críticas recibidas tras su reacción a las trampas de su marido el pasado martes durante la semifinal. Un señalamiento en el que, para sorpresa de muchos, ha participado el propio Jorge Javier.

Cabe recordar que durante la emisión de la semifinal, el reality enfrentó a Miri Pérez Cabrero y Tony Spina en una de las pruebas más decisivas de la edición. Esto es debido a que el ganador o ganadora pasaría directamente al podio, mientras que el perdedor tendría que medirse a un televoto. El menos votado de dicha encuesta sería el cuarto finalista. Una plaza que finalmente ha ocupado el ahora marido de Marta Peñate.

De vuelta a la prueba, es necesario remarcar que Tony Spina fue descalificado tras cuatro avisos por parte de la organización. El finalista no dudó en agarrarse de la estructura haciendo caso omiso a las instrucciones de Laura Madrueño. Un gesto por el que tuvo que ser reprendido en directo, lo que poco o nada gustó a Marta Peñate, quien abandonó el plató con gesto de disconformidad.

Jorge Javier confronta a Marta Peñate: "Te he pillado desprevenida"

Una imagen, esta última, que ha generado mucho revuelo en redes. Ante ello, la principal aludida se ha excusado diciendo que tenía que sacar a pasear a su perro, quien llevaba más de ocho horas solo en su casa. Una versión que muchos han puesto en duda.

Jorge Javier ha sido uno de ellos: "No puedo dejar de decir que el martes te fuiste muy rápido de plató, estabas rebotada porque eliminaron a Tony de la prueba por tramposo". La canaria ha negado que su marcha estuviera motivada por la expulsión y ha reiterado su excusa: "Fue por mi perro". La réplica de Jorge Javier ha sido contundente: "Mentirosa. Te he pillado desprevenida eh, hombre. ¡Menudo rebote!".