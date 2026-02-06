Laura Madrueño confiesa que ha sido su decisión dejar 'Supervivientes', explica por qué y aclara su situación en Mediaset

Después de tres años retransmitiendo la última hora de 'Supervivientes' desde los Cayos Cochinos, Laura Madrueño ha puesto punto final a su tiempo en el reality de Telecinco. Este jueves se conoció la noticia de que la presentadora no retomaría su puesto habitual en la próxima edición, anunciando a María Lamela como su sustituta. Y tras conocerse la noticia de su marcha, la comunicadora no ha dudado en pronunciarse.

La que llegó como sustituta de Lara Álvarez ha decidido explorar nuevos horizontes profesionales más allá de la Palapa y las inmediaciones de Honduras, donde en los últimos años ha pasado tiempo extra debido a la llegada de 'Supervivientes All Stars'. Y durante la grabación de su entrega de 'Universo Calleja' con Montoya y Lorena Castell en Maldivas la periodista no ha dudado en sincerarse en primicia con Lecturas.

Laura Madrueño aclara los motivos tras su salida de 'Supervivientes' después de tres años: "Son muchos años fuera de casa"

"Ha sido una etapa muy enriquecedora, pero ya son muchos años fuera de casa", explica Laura Madrueño, aclarando los motivos por los que ha decidido desvincularse del exitoso reality de Telecinco. A su vez, asegura al citado medio que "es el momento de afrontar nuevos retos profesionales aquí", dejando claro que su futuro profesional no la llevará lejos del grupo de Fuencarral.

"Ha sido mi decisión y, por supuesto, sigo vinculada a Mediaset", asegura la antigua presentadora del tiempo en 'Informativos Telecinco', puesto que dejó atrás para sumarse a la aventura del reality de Cuarzo Producciones. Y es que, su paso por 'Supervivientes' se queda corto en comparación con los ocho años que Lara Álvarez estuvo al pie del cañón junto a los concursantes desde los Cayos Cochinos.

La elegida por Mediaset para tomar el puesto de Laura Madrueño ha sido María Lamela, que dará el gran salto al reality estrella de Telecinco tras su paso por cadenas autonómicas como TVG y Telemadrid, además de contar con experiencia en espacios vinculados a la actualidad de TVE, Cuatro y Telecinco. Sin embargo, es en La Sexta donde la presentadora y reportera ha podido explotar más sus minutos ante cámara, siendo copresentadora de las ediciones de verano de 'Más vale tarde' desde 2022.

Tras hacer oficial su salida de 'Supervivientes', habrá que esperar hasta la emisión de 'Universo Calleja' para volver a ver a Madrueño en nuestras pantallas. Una cita que ella misma espera con entusiasmo estos días de grabación. "Qué ganas de que veáis todo lo que está pasando encima y debajo del agua con mis dos nuevos pececitos, Lorena Castell y Montoya, de la mano de Jesús Calleja", anunció la presentadora en su perfil de Instagram.