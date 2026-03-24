Patricia Pardo no ha tenido una mañana fácil en 'Vamos a ver' este martes con la noticia que ha comunicado Alejandra Rubio: su inesperada retirada de la televisión al sentirse acorralada por las críticas sobre la comercialización de su embarazo a través de 'De Viernes'.
"Hoy va a ser el último día que hable porque me voy a retirar un tiempo. Creo que es la mejor decisión que puedo tomar ahora mismo. No quiero estar más aquí. No puedo seguir y no puedo seguir llevándome los disgustos que me llevo. No puedo seguir lidiando con esta situación en mi estado", ha anunciado.
Patricia Pardo, descolocada a juzgar por su rostro, le ha preguntado: "¿Es una decisión meditada o a raíz de lo ocurrido ayer?". "Es una decisión meditada, porque llevo pensándola mucho tiempo, pero que sea ya es por lo que ocurrió ayer, sí", ha confirmado Alejandra Rubio. "Ayer (en 'El tiempo justo') me vi en una situación que pensé que no me iba a ver con mis compañeros. Se me puso en duda sobre mis motivos médicos y se insinuó que estaba mintiendo, que no me había pasado nada a nivel médico y que todo lo había hecho para salvaguardar una exclusiva", ha esgrimido a continuación.
"Ha llegado un punto en el que nada os viene bien. Si no contesto, porque no contesto y no estoy nada ubicada en la vida y, si hago una entrevista y me siento en un plató de televisión, también es malo", ha lamentado la hija de Terelu Campos.
"¿No os habéis dado cuenta de que el machaque excesivo a un personaje puede hacer que no quiera sentarse más ni hablar más? Si se vive de nosotros, habrá que cuidarnos alguna vez", ha clamado la joven, disparando -una vez más- contra la prensa y contra los programas para los que ha trabajado en Mediaset.
"¿Tú de verdad no te has sentido protegida y arropada por nosotros? Hablo de 'Vamos a ver', no me puedo hacer responsable de las actitudes en otro plató", le ha confrontado Patricia Pardo, molesta con sus palabras. "En ocasiones sí y en otras no como todo en la vida. Hay veces que me he sentido mal y no es un reproche", ha contestado la joven.
Acto seguido, Pardo le ha planteado la cuestión del millón: "¿Tú crees que vives en la incoherencia absoluta? Es decir, que te gustaría llevar un vida, pero sin embargo las circunstancias o tus decisiones te han llevado aquí". "Es uno de los motivos de peso por los que ahora mismo me voy", ha afirmado tajante Alejandra Rubio.
"Yo tengo una lucha interna enorme por lo que pienso que podría haber sido mi vida y no es, por las decisiones que he tomado, y me he planteado que igual esto no es lo que quiero para mí. No estoy orgullosa con la forma en la que me estoy ganando la vida", ha admitido como nunca la ya excolaboradora.
"Ese rechazo que tú te provocas a ti misma invita a que los demás te rechacemos"
"¿Y no crees que eso lo has pagado con la prensa?", le ha preguntado Jorge Borrajo, director de Semana. "Yo también me he sentido muy rechazada por ellos, es bidireccional", ha replicado. "Ese rechazo que tú te provocas a ti misma invita a que los demás te rechacemos. Tienes que entender que, si eres personaje, hay veces en las que hay que hacer preguntas que implican no darte la razón y, cuando no te damos la razón, te pones a la defensiva", le ha reprendido, sin rodeos, Patricia Pardo.
"No, no, perdona. Eso no es así. Soy una persona que acepto muy bien las críticas constructivas. Yo no quiero la razón, lo único que quiero es que se me dé un trato justo y no se me ha dado". "¿Tú crees que no te hemos dado un trato justo?", le ha vuelto a confrontar la presentadora con tono de enfado. "Hay veces que no me he sentido bien porque tengo 26 años y parece que a la niña siempre hay que regañarla por absolutamente todo", se ha quejado Alejandra Rubio.
Patricia Pardo, cortante con Joaquín Prat: "No estoy para coñas hoy"
"Me duele porque sabes que hay muchas personas en este programa que te quieren, que te apoyan y que han empatizado mucho contigo, y siento que tengo que defenderlas", ha contrarreplicado la periodista gallega, que ha sacado las garras por su equipo. "Esto no va de ataques, estás equivocada. No vengo a atacar a nadie ni a reprochar", le ha frenado Alejandra Rubio.
Poco después, y al término de la emisión de 'Vamos a ver', Joaquín Prat ha conectado, como es habitual, para cebar los contenidos de 'El tiempo justo' y Patricia Pardo le ha tenido una contestación que ha hecho patente su malestar. El comunicador de las tardes de Telecinco le ha gastado una broma y Pardo ha sido cortante: "No estoy yo hoy para coñas, querido Prat".
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.