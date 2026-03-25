Ana Rosa Quintana vuelve a estar en boca de todos por una polémica frase que ha soltado este miércoles en 'El programa de Ana Rosa' sobre la guerra de Irak y el atentado del 11-M. Así, son muchos los que están señalando lo peligroso que es escuchar determinados argumentos en televisión.

Todo se producía cuando en 'El programa de Ana Rosa' empezaban a escuchar el discurso de Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno en la que el presidente defendía su postura ante la guerra de Irán y las medidas que va a aprobar el ejecutivo este jueves para paliar la crisis provocada por el conflicto bélico.

Así, 'El programa de Ana Rosa' cuestionaba el discurso de Pedro Sánchez señalando lo que hizo José María Aznar durante su gobierno cuando nos metió en la guerra de Irak por su alianza con George Bush y Tony Blair. "Hemos empezado por el 2003, a ver luego cuando llegamos a las medidas para la guerra, es muy sorprendente estar haciendo la oposición a Aznar", comentaba la presentadora.

"Sánchez ya nos tiene acostumbrados, es un presidente que vive más cómodo instalado en el pasado seguramente porque sabe que ha perdido el presente por completo. Ahora el 11-M y Aznar van a ser el nuevo Franco", soltaba José Luis Pérez.

A lo que Rodolfo Irago le replicaba diciendo que Sánchez no había hablado del 11-M sino de la manifestación contra la guerra de Irak. Era justo ahí cuando Ana Rosa Quintana lanzaba una frase en la que soltaba que el mayor problema de la guerra de Irak fue después del 11-M.

"No, no fue antes. Fue el 15 de febrero de 2003 cuando empezó la guerra y Aznar estaba en el rancho de Bush, también nos acordamos", le corregía Rodolfo Irago mientras se escuchaba decir a Pilar Santos que "fue antes" la manifestación de la guerra que el 11-M.

"Fíjate yo ni me acordaba", decía justo después Ana Rosa Quintana tratando de justificar lo que había dicho antes confundiendo el inicio de la guerra de Irak y el atentado del 11-M que dejó 192 muertos y 1.856 heridos siendo el mayor ataque terrorista de la historia de nuestro país.

"La guerra de IRAK fue después del atentado del 11M"



ANA ROSA QUINTANA



El terrorismo informativo en España no opera desde desiertos remotos ni montañas lejanas



Se llama @mediasetcom pic.twitter.com/3tRytXdMQf — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) March 25, 2026

Lluvia de críticas a Ana Rosa Quintana en redes sociales

Unas palabras que como era de esperar han generado muchísima polémica en redes sociales con un sinfín de críticas hacia la presentadora acusándola de engañar y de enfangar el debate. "Es inadmisible que se emita este programa, salvo que se advierta que es un cúmulo de mentiras y malmeter", recalca la periodista Rosa María Artal.

"Que poca vergüenza, menos mal que ya no la ve prácticamente nadie", apostillaba otro usuario. Aunque lo que más destacaban muchos es que se trata de "terrorismo informativo".

🚨 Lo de @mediasetcom con la desinformación va a más.



Han pasado del bulo de los supuestos cientos o miles de muertos en el aparcamiento de Bonaire a decir que el 11-M fue anterior a la guerra de Irak.



Ni rigor, ni memoria, ni vergüenza. 👇🏻 https://t.co/K1dd6vbBVl — Nenedenadie (@nenedenadie) March 25, 2026

Es inadmisible que se emita este programa, salvo que se advierta que es un cúmulo de mentiras y malmeter. https://t.co/7nRIrSy55y — Rosa María Artal (@rosamariaartal) March 25, 2026

Oye tengo una teoría y es que algunas personas a cierta edad pierden el norte por completo. Rosa Benito, Ortega Cano y ahora esta… https://t.co/gsBSogsPYe — ✵ (@siempreverdad_) March 25, 2026

“La desinformación” en las mañanas con Ana Rosa Quintana @anarosaq . Vergonzoso https://t.co/psDd7yUmxm — AzuParaiso (@AzuParaiso2) March 25, 2026

Que poca vergüenza.

Menos mal que ya no la ve prácticamente nadie https://t.co/bFDBb0BioS — Xurxo P. (@jpl0906) March 25, 2026

Manipulan la historia contemporánea, las noticias. Todo les es al alcance para crear su relato. Terrorismo informativo https://t.co/i4awcopHRe — Ivan Salvador (@ivan12er) March 25, 2026