¿Quiénes son los invitados que acuden hoy a 'La Revuelta' de David Broncano este lunes 26 de enero?

Tras despedir la semana con la visita de Oliver Laxe y Ángeles Toledano, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas. David Broncano recibió por primera vez al director de 'Sirât' tras conocerse su doble nominación a los premios Oscar de este año. Pero la recta final de la noche quedó reservada para la joven cantante, que despidió la emisión interpretando su tema 'Eres guapa' en directo.

La visita de la intérprete y el director de cine se tradujo en un 11.4% de share y 1.453.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' conservó su liderazgo con un 16.8% de share y 2.158.000 espectadores gracias a la visita de El Xokas. Por su parte, 'GH DÚO' quedó relegado a la quinta posición del access prime time con un 6.7% de cuota de pantalla y 859.000 seguidores, siendo superado por 'First Dates' (6.8%) y 'El Intermedio' (7.2%).

El elenco de 'Aída y vuelta', los invitados de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 26 de enero 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Miguel Ángel Revilla, que regresará al espacio de Antena 3 para soplar las velas otro año más junto a Pablo Motos y llevar a cabo su habitual análisis del panorama político actual, marcado en parte por la crispación tras la tragedia ferroviaria de Adamuz. Por su parte, David Broncano recibirá al elenco de 'Aída y vuelta' casi al completo.

Pues solo tenemos un sofá 🥲 pic.twitter.com/aF6tTXFkV1 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 26, 2026

Días antes del esperado estreno de 'Aída y vuelta' en cines, Paco León, Eduardo Casanova, Miren Ibarguren, Carmen Machi, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Suescun de la Rosa, Marisol Ayuso y Pepa Rus se sentarán en el sofá de 'La Revuelta' para desvelar cómo ha sido retomar el universo de la querida ficción de Telecinco más de una década después de su final.

Cabe recordar que el film, dirigido por Paco León, muestra una versión teatralizada de cómo se grabaría un episodio de la serie si aún continuase en emisión. Sin embargo, tal y como anunciaron la semana pasada, al final de la proyección, los fans pueden acceder mediante un código QR a un episodio inédito de 'Aída' que continúa la historia de sus personajes 11 años después.