Carlos Franganillo genera mucho ruido por lo que se vio con Paco León en pleno 'Informativos Telecinco'

Con el estreno de 'Aída y vuelta' este viernes, 'Informativos Telecinco' se ha convertido en otro de los espacios de promoción para Paco León, que ha visitado los informativos para charlar con Carlos Franganillo sobre el legado de la serie y la motivación tras la película, que mostrará cómo se graba uno de sus episodios. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido el escenario desde el que el periodista ha entrevistado al director de cine, consiguiendo un momento viral en redes.

"Una serie de culto que se emitió aquí en Telecinco llega a la gran pantalla, eso sí con algunos cambios. Paco León ya no solo es el mítico Luisma que se ganó el corazón de tantos y tantos espectadores, es también director y guionista", ha subrayado el presentador antes de encontrarse con el actor, que le estaba esperando en un banco de acera que desentonaba con el resto del plató.

'Informativos Telecinco' se transforma en Esperanza Sur para la entrevista de Carlos Franganillo a Paco León

Ha sido entonces cuando 'Informativos Telecinco' ha despegado su magia sirviéndose de la realidad aumentada para transformar el habitual set de noticias en el madrileño barrio de Esperanza Sur, escenario habitual de 'Aída'. Desde el banco en el que Luisma, Barajas o Jonathan solían charlar en la mítica serie, Carlos Franganillo y su invitado han protagonizado una breve charla sobre la película.

Hoy @pacoleonbarrios ha visitado @informativost5 con su película Aída y Vuelta (estreno 30 enero).

Nuestra conversación en Esperanza Sur: pic.twitter.com/LvCLTXew3i — Carlos Franganillo (@cfranganillo) January 22, 2026

"Estamos entre el Bar Reinols, en este banco que es el auténtico de la serie, donde tú has pasado tantas horas en la vida real y luego también en la ficción", explicaba el periodista mientras continuaba desplegándose el inconfundible set de la ficción de Telecinco, compuesto por la tienda de ultramarinos de Chema (Pepe Viyuela), el bar de Mauricio y el portal donde Aída (Carmen Machi) vivía junto a sus hijos y su madre además de su vecina Paz (Melani Olivares).

"Estuvimos diez años donde esto era nuestra casa. Lo había olvidado hasta que volvimos a reproducir todos los decorados idénticos para la película. Eso sí que fue un viaje…", ha asegurado Paco León durante su visita, que no ha tardado en viralizarse en redes por la cuidada recreación de 'Informativos Telecinco' del set, manteniendo todos los detalles de la ficción que se despidió en 2014 tras 10 temporadas.

Precisamente sobre el legado de 'Aída' y la presión tras gestar esta película se ha pronunciado el director durante su encuentro con Carlos Franganillo. "La apuesta no era nada fácil, sentíamos la necesidad de corresponder todo ese cariño y esa nostalgia. La gente quería ver el reencuentro de cualquier manera", ha reconocido el que interpretaba a Luisma en la ficción de Globomedia, del cual también ha confesado guardar muy buen recuerdo.

"Has interpretado un personaje que, seguramente, hay pocos que hayan calado tan profundamente. ¿La gente te da la tabarra por la calle o le terminas cogiendo cariño casi como si fuera un familiar?", le ha preguntado el conductor de 'Informativos Telecinco' sobre su mítico personaje. "Nunca he tenido manía a Luisma, fue un lujazo interpretarlo y me dio muchísimas alegrías", explicaba el director de 'Aída y vuelta'.

Y aunque se dejó claro que 'Aída y vuelta' giraría en torno a la grabación de uno de sus episodios, mostrando una versión teatralizada de cómo Carmen Machi y el resto de los actores afrontan continuar con la serie en la a actualidad, Paco León sorprendió a los seguidores de la serie más decepcionados durante su visita a 'El Hormiguero' explicando que al final de la proyección de la película, a través de un QR se podrá acceder a un nuevo episodio de 'Aída' que muestra la vida de sus protagonistas 11 años después.