El nuevo thriller juvenil de Netflix está basado en una saga literaria y es perfecto para el verano

El verano está hecho para series fáciles que nos entretengan lo máximo posible y nos distraigan del calor abrasador que hace en la calle. Netflix es la plataforma que mejor sabe hacer este tipo de producciones. Y ahora este mes veraniego nos llega un nuevo ejemplo con la serie ‘Asesinato para principiantes’, que se estrena este viernes 1 de agosto con 6 episodios de cerca de 40 minutos cada uno. Una ficción que reproduce los clichés del género de «asesinato en un pueblo y la protagonista tiene que descubrir quién lo hizo». Pero aunque está recubierta por un aspecto juvenil, lo cierto es que tiene mucha más seriedad de lo esperado.

Lo interesante de la propuesta de ‘Asesinato para principiantes’ es que recrea todos estos tópicos de series de crímenes y desapariciones. Pero en esta ocasión, la detective, por llamarla así, es una chica de 17 años con un ego bastante grande, y con ganas de resolver el misterio por otros motivos diferentes a los de encontrar al verdadero culpable. Basada en la primera novela de la saga literaria de Holly Jackson, de tener éxito podríamos ver el resto de libros adaptados en Netflix. Y tiene todos los elementos para serlo.

¿De qué va ‘Asesinato para principiantes’?

Cinco años después del asesinato de una chica de 17 años en un pueblo inglés, una estudiante está decidida a descubrir la verdad y encontrar al verdadero asesino.

Un thriller juvenil con toque británico

Si algo funciona en este tipo de series, es siempre la localización. Si el lugar donde transcurre la acción es un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, mucho mejor. Y si encima es un pequeño pueblito británico, más aún. Todo suma para conseguir la ambientación perfecta. ‘Asesinato para principiantes’ lo consigue desde los primeros compases. Aunque no acaba de explotarlo del todo durante sus seis episodios, sobre todo por culpa de una iluminación bastante pésima para un producción de esta categoría.

La serie comienza con una misteriosa chica andando por una de las calles residenciales del pueblo. Su expresión es extraña, como si no supiera dónde está. A los pocos segundos descubrimos la razón. Toda la parte trasera de su cabeza está envuelta en sangre. Sin rumbo fijo, acaba internándose en el bosque, totalmente desorientada. Este comienzo nos recuerda quizá al principio de la película de culto de terror ‘It Follows’. Es verdad que está no produce el terror y el desasosiego de la película protagonizada por Maika Monroe. Pero nos produce una sensación similar: tensión e incertidumbre.

Emma Myers es el alma de la serie

Desde ese punto, ‘Asesinato para principiantes’ nos presenta a la protagonista Pip y a todo su grupo de amigos. Es verdad que no se nos describe demasiado a Pip, y que su personalidad varía demasiado en el primer episodio. En pocos minutos pasamos de una Pip que no se atreve a ayudar a sus amigos a robar en una pequeña tienda a una Pip que le da igual colarse en sitios para conseguir lo que quiere. Igual que su motivación para empezar a investigar la desaparición de la chica del comienzo, cinco años antes. De golpe decide querer descubrirlo, pero sus motivaciones se nos ocultan, o no se nos muestran de forma clara.

Pip, dispuesta a seguir investigando. / NETFLIX

Poco a poco, seguiremos a la protagonista en su investigación y, por supuesto, se pondrá en peligro varias veces. Ella y a sus seres queridos. Porque empieza a recibir mensajes amenazantes según va metiéndose más de lleno en la historia y en la investigación. El problema es que muchas veces ciertas revelaciones se alargan demasiado en el tiempo (hay una especialmente que no llega hasta el último episodio, aunque claramente la sabemos desde mucho antes) y eso hace que podamos perder el interés.

Aunque Emma Myers nos ayuda a seguir viendo la serie, porque la actriz protagonista de ‘Miércoles‘ junto a Jenna Ortega, hace una interpretación perfecta para su personaje. Se muestra como una chica que no domina del todo las emociones humanas, y sobrerreacciona en algunas situaciones que no debería, mientras se mantiene fría en otras que debería tener algo de empatía. Al final, su Pip es un personaje bastante narcisista que solo quiere descubrir la verdad por motivos egoístas.

Unos secundarios fallidos

Pero claro, ¿por qué nos centramos sobre todo en Pip en ‘Asesinato para principiantes’? Porque es el personaje mejor construido. De hecho, puede que sea el único construido. El resto de secundarios todos son bastante unidimensionales, con motivaciones facilonas y tópicas. No hay casi desarrollo, más allá de Ravi Singh y Cara Ward. Ellos son los únicos que pueden disputar un poco nuestra atención y separarla de Pip. Y es una pena, porque este tipo de thrillers de misterio funcionan según sus secundarios, y si estos fallan, el conjunto resiente. Aunque la serie de Netflix tiene todas sus piezas bien engrasadas.

Pip y Ravi son el alma de ‘Asesinato para principiantes’. / NETFLIX

Al final, la plataforma no es ajena a este tipo de historias, y sabe cómo llevarlas a buen puerto. ¿Los fans del libro quedarán satisfechos? Bueno, eso es bastante relativo. Quizá a ratos, y otros cambios no les gusten tanto. La propia autora lo afirmó en una entrevista para Variety. Porque ella ayudó a la adaptación de su libro pero, en última instancia, no tiene el poder de tomar decisiones, y hay momentos clave que se pierden en la serie. «Simpatizo por completo con los fans del libro que querían ver sus momentos favoritos».

De todos modos, ‘Asesinato para principiantes’ funciona, y consigue su objetivo: mantenerte enganchado hasta el final. Así que la serie de Netflix es un thriller juvenil perfecto para este verano. Aunque quizá habría funcionado mejor como serie semanal para mantener la tensión de ciertos misterios.