La vida actual de Amaia Salamanca, 17 años después de 'Sin tetas no hay paraíso' y su futuro proyecto en Telecinco

A finales de los 2000, la gente aún seguía consumiendo la televisión lineal de una forma más tradicional. Todavía no habían llegado las plataformas de streaming, por lo que era bastante más habitual reunir audiencias millonarias. Y en esa época nos llegaron varias ficciones que revolucionaron por completo nuestra televisión. Si tenemos que destacar una de ellas, podría ser 'Sin tetas no hay paraíso', adaptación de la telenovela colombiana del mismo nombre, y que arrasó en Telecinco entre 2008 y 2009 con audiencias cercanas a los cuatro millones de espectadores y el 25% de cuota de pantalla. Tanto es así que hasta el estreno de la segunda temporada tuvo lugar en el Palacio de Deportes de Madrid (actualmente conocido como Movistar Arena).

Fue tan importante la llegada de esta serie de suspense y drama que hasta quisieron retirarla por su contenido adulto. La asociación Telespectadores Asociados de Cataluña (TAC) pidió que fuera eliminada la parrilla por "el trato deslumbrante que se da al mundo de la prostitución y al del narcotráfico, así como a la imposición de tener un cuerpo perfecto para 'encajar' en estos ambientes. Todo esto hace que esta serie no sea el mejor referente que las producciones nacionales pueden dar, especialmente, a los más jóvenes". Obviamente, Telecinco no retiró la ficción, y esta además ayudó a lanzar las carreras de Miguel Ángel Silvestre, Amaia Salamanca o María Castro.

Los tres se convirtieron en iconos televisivos, y Amaia Salamanca, la protagonista, tuvo un trampolín brutal hacia la fama. Pero la joven actriz ya había debutado antes en televisión con la serie 'SMS. Sin miedo a soñar'. En ella encarnó durante 185 capítulos a Paula Dejardains Gómez-De Iridutia. Ahí compartía protagonismo con Mario Casas, y en una entrevista desveló incluso su sueldo mensual durante la grabación de la serie. "Aproveché la oportunidad. Trabajar un mes eran 6.000 euros", explicó en Planeta Calleja.

Amaia Salamanca, en el centro de las miradas de la serie 'SMS'.

Pero su gran oportunidad fue el de Cata (Catalina) en 'Sin tetas no hay paraíso'. Su rostro se convirtió en el más popular de nuestra televisión. "Me alegro mucho de haberlo vivido en esa época", explicó en una entrevista para El Español. "Llegaba el miércoles, o el jueves, se juntaba la familia y te veía, como mucho lo comentabas en el trabajo o el colegio, pero no había forma de estar en el momento". Algo muy diferente a la actualidad con las redes sociales donde "las críticas son especialmente destructivas".

Tras el final de la ficción de Mediaset, Amaia Salamanca no dejó de trabajar. 'Gran Hotel', 'Velvet', 'La Embajada' o 'Tiempos de guerra' son solo algunas de las series que protagonizó. Pero no solo se centró en la televisión, sino que también participó en películas como 'Fuga de cerebros', 'A pesar de todo' o 'Lo dejo cuando quiera'. Su última aparición en una serie ha sido 'Muertos S.L.', la ficción creada por los hermanos Caballero. Y tiene pendiente de estreno la nueva serie 'Pura Sangre', que marca su regreso a Telecinco.

Junto a Aitor Luna y Ángela Molina, 'Pura sangre' acaba de comenzar su rodaje y promete ser uno de los platos fuertes de Mediaset en el futuro próximo. Creada por Nacho Faerna y Virginia Yagüe, está ambientada en el mundo de la aristocracia rural. Se adentra en las tensiones y secretos que rodean a los marqueses de Monteclaro, una influyente familia dedicada a la cría de caballos de raza en su finca, La Galana. El hallazgo del semental más valioso envenenado junto a varios potros desencadena una investigación que amenaza con sacar a la luz oscuros secretos, heridas del pasado y conflictos de poder.

Blanca Romero, Amaia Salamanca, Pep Munné, Ángela Molina y Maru Valdivieso en 'Pura Sangre'.

Pero si algo nos gusta en España, es cotillear sobre los famosos. Y Amaia Salamanca no solo iba sumando proyectos, sino también titulares. Sus relaciones amorosas eran pan de cada día en las revistas del corazón. Primero por su romance con Álvaro Benito, ex-jugador del Real Madrid y cantante del grupo Pignoise. Y también aparecen en esa lista Mario Casas, Sergio Ramos, Miguel Ángel Silvestre o Iker Casillas son otros de los famosos. Pero, lo cierto es que mantiene una relación con el empresario Rosauro Varo desde 2010, con el que tiene tres hijos.

"Es como si ya estuviéramos casados. A nosotros nos sirve estar así. No porque nos casemos significa que nos queramos más", explicó en el programa de Jesús Calleja sobre su pareja con la que comparte ya 15 años juntos.