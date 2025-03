María Castro (Pía) avanza en exclusiva el terremoto de 'La Promesa': "Va a suceder algo muy grave"

Doña Pía (María Castro) atraviesa uno de sus momentos más delicados en 'La Promesa', rodeada de amenazas y secretos que ponen en jaque su futuro en palacio. Santos ha descubierto información comprometedora sobre la muerte del Barón de Linaja, lo que la coloca en una posición vulnerable, mientras Ricardo intensifica sus enfrentamientos con ella, Ana y otros personajes.

A esto se suma la desconfianza de Doña Pía hacia Ana, a quien acusa de falta de honestidad, y el vínculo cada vez más estrecho con Jana (Ana Garcés), quien le confiesa inquietantes recuerdos sobre una misteriosa habitación oculta. El peligro aumenta cuando Jana encuentra una alfombra manchada de sangre en el cuarto secreto, un hallazgo que podría estar conectado con los oscuros acontecimientos que rodean a Pía.

Mientras las tensiones se disparan, la ama de llaves lucha por mantener el control sobre una situación que amenaza con desmoronarse en cualquier momento. Entre chantajes, revelaciones y peligros latentes, su destino en La Promesa pende de un hilo. De todo ello y de la nueva etapa de la serie, hablamos en exclusiva con la actriz María Castro.

María Castro, ¿qué tal?

MARÍA - Muy bien

Llevas la cofia puesta

MARÍA - Sí, siempre. O la cofia o hay otro gorrito para el traje azul, pero el negro va con cofias.

¿Qué tal estos últimos meses en 'La Promesa'? ¿Cómo estás?

MARÍA - Yo estoy encantada. Es que estoy encantada desde que entré hace dos años y medio, porque el ambiente a nivel personal y el trato humano es excepcional, es que no ha habido ningún personaje que haya entrado, que han entrado muchos, que dijeras: "Jo, a ver si este se va ya, que no…". Es que el ambiente es buenísimo, nos apoyamos mucho unos a los otros y luego, aparte, a nivel de personajes y de tramas, es que no paran de pasar cosas, de llegar gente nueva, de dar giros de guion como el que va a venir, que vais a alucinar.

Hemos visto ya un poquito. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención a ti?

MARÍA - A mí me gusta mucho cuando Jana le cuenta a Curro lo de la muerte de Tomás, porque yo no estaba presente cuando se rodó. Estaba rodando en otro sitio, pero se rodó y yo ya había vuelto del embarazo. Nosotros no vemos todo lo que se hace. Me gustó mucho verlo, porque sé que a la gente le va a emocionar mucho, pero lo que se ha visto en el tráiler no es nada, señores. Va a ocurrir algo que yo creo que la gente está deseando que ocurra, pero no sé si va a ocurrir como la gente cree que va a ocurrir, entonces va a levantar ampollas pero de las guays.

¿Tiene que ver con Manuel y Jana? ¿Se ha visto algo en el tráiler? Que de eso sí que podríamos hablar.

MARÍA - De esto no se ha visto.

Yo te he estado mirando mientras nos enseñaban el tráiler y tú estabas como: "Uy, uy, uy". De Doña Pía, de lo que hayamos podido ver, ¿cuál ha sido el momento que más que te ha llamado la atención?

MARÍA - Bueno, es que hay una cosa muy grave, que es que Santos descubre que yo tuve algo que ver con la muerte del Barón de Linaja. Entonces, claro, la amenaza es: "O te alejas de mi padre, de Ricardo", porque ahí llega su madre y demás, "O yo cuento lo que sé". Si él cuenta lo que sabe, a mí me arruina la vida. Al final un chantaje siempre acaba mal. Se lo cuento al señor Baeza para que me ayude, para que me aconseje, pero qué hago yo si por fin soy feliz para separarme de Ricardo, si no me separo de él, me meten en la cárcel y mi hijo se queda sin futuro. Es complicado.

Y esta amenaza entiendo que va a alargarse

MARÍA - Esta amenaza se alarga en el tiempo, porque cuando creo que se va a relajar y se va a olvidar, vuelve la espada de Damocles y es que Santos es muy justiciero y muy vengativo.

Hemos visto además que has terminado la relación con Ricardo. ¿Cómo fue eso?

MARÍA - Bueno, las relaciones van y vienen, pero por el camino se entretienen. A lo mejor son clandestinas, o no. Es que de ahí no puedo decir mucho. Sí te puedo decir que es un placer currar con él. Porque es una persona muy payasa como yo, que entonces, fuera de las escenas, estamos muy distendidos, muy relajados, hacemos mucho el ganso y cuando dicen acción, nos concentramos y sacamos lo mejor que tenemos en ese momento, pero nunca he sido de rodar con mucha intensidad porque es que si no al final del día acabas agotado. Entonces, soy más de banalizar y demás, y cuando ya hay que concentrarse y darlo todo, pues lo damos. Y eso también me pasa con Joaquín Climent, con mi mayordomo querido, y eso es muy agradable, porque se crea un ambiente de trabajo muy sano.

El enfrentamiento con Petra. ¿Qué vamos a ver en esta nueva etapa?

MARÍA - Es que no puedo con ella. No puedo. Claro, es que Ana vuelve a La Promesa por culpa de Petra. Al final, siempre queriendo o sin querer, yo creo que muchas veces queriendo, me hace la vida imposible. No le llega que ya me quito el puesto de ama de llaves y ya estoy de simple criada. No, me quiere arruinar la vida y claro, yo tengo que tragar porque yo tengo que seguir trabajando en La Promesa, es el acuerdo con la señora marquesa. "Yo no hablo, tú no vas a la cárcel, yo trabajo aquí, me das la manutención de Dieguito...." Entonces, es que siempre la tengo ahí, como el soplo en la nuca, constante.

¿Crees que a lo mejor en esta nueva etapa Doña Pía sí que va a plantarle más cara a Petra?

MARÍA - Es que yo creo que hay dos cosas. Primero, no lo hace por no perder su puesto de trabajo y que se le complique. Y tampoco lo hace porque a ella le da un poco igual. Al final, yo creo que Pía Adarre se parece un poco a mí. Y es que tenemos una pátina para las críticas y las cosas muy bonitas que no me calan nada. Tú me dices cosas y, hombre, si eres mi madre o mi marido te voy a escuchar, pero si no me aporta nada bueno y no puedo sacar nada bueno de lo que me dice, pues me resbala y tampoco me lo llevo al: "Fíjate lo que me dijo…". No, ya está. Las cosas vienen de quien vienen y así se las toma Pía. Yo creo que también dice: "mira, esta señora no va a cambiar nunca, pues qué tristeza".

Además, una noticia bomba es la mudanza a Italia de Manuel y Jana, ¿esto cómo lo lleva Doña Pía?

MARÍA - Ella siempre quiere tener a Jana cerca. Es feliz de que ella sea feliz y plena porque se lo merece por todo lo que ha peleado, pero sabe que tiene muchos enemigos en contra. Tenerla cerca y verla protegida, cuidada y poder hablar con ella de vez en cuando para sus confidencias, a ella le complace y se siente más segura con Jana cerca.

El palacio está patas arriba, hemos visto en este avance…

MARÍA - Ni cuadros hay.

Eso me llama la atención, que se llevan los cuadros y os dicen que a partir de ahora se acabó el salario

MARÍA - ¿Y ahora qué? Mi parte de manutención de Dieguito está intacta, porque va por otro lado. Es clandestina. Pero yo también tengo que comer y mis ahorros y yo no soy la peor posicionada en La Promesa. Hay gente que lo necesita más. Entonces, ¿se irán o no se irán? Pues es que es lo que te digo, curvas, curvas.

Doña Pía es la típica que dice: "Yo de aquí me voy, porque si no me pagan…" y más con un hijo.

MARÍA - Claro, lo que pasa es que si dejan de pagar a Dieguito, aunque ese sueldo, como está por detrás del marqués, es una cosa de la señora marquesa, este de momento se mantiene intacto. De momento.

María, ahora va a ser la serie 'Valle Salvaje' la que os preceda en emisión

MARÍA - Les irá fenomenal, porque yo he visto el tráiler y ya me he enganchado. Ahora ya se me acumula la faena. 'La promesa', 'Valle salvaje', y yo a todo no doy. Yo creo que los cambios siempre son para bien y si ya 'La Moderna', la otra serie que estaba, se ha consumido, toca renovar y estoy segura de que las acciones que toma TVE siempre son para bien y que la gente va a estar apoyándonos y va a estar viendo 'Valle Salvaje' porque le va a gustar y porque quiere esperar a 'La Promesa', o sea que por ambas vías van a estar ahí.

¿Un deseo para Doña Pía?

MARÍA - Por favor, un poquito de tranquilidad, un poquito de amor correspondido, un poquito de dejar de llorar, un poquito de María Castro, porque soy muy alegre, no sé si tanto, pero por lo menos un poquito de paz.

Claro, porque eran los Marqueses los que leían en un periódico lo del hijo bastardo. ¿Esto qué? ¿De esa escena qué piensas?

MARÍA - Un hijo bastardo…

¿Dieguito?

MARÍA - Mira, no te puedo contestar, pero digo yo que Dieguito es hijo del Barón de Linaja. ¿Quién hay mejor heredero que Dieguito para heredar el palacio? Ya me diréis. A mí que me echen de La Promesa, pero que dejen a mi hijo como dueño del palacio y que herede todas las riquezas. La marquesa no lo sabe, pero si se entera de que es su hermano, ¿quién lo tiene que heredar? Dieguito. Hay que dar una vuelta ahí.

Yo era muy fan de 'Vive cantando'. ¿Cómo estás viendo a Ana Mena? Todo el cambio que ha dado, que llena estadios.

MARÍA - Pues mira, era una niña muy trabajadora y que lo tenía clarísimo. Ella quería ser cantante. Lo tenía clarísimo. Ser actriz le gustaba, pero lo quería era triunfar en el mundo de la música. Y mucha gente decía: "Qué loca, que aproveche las oportunidades, que coja las series que le van saliendo", porque salieron cosas después de 'Vive cantando'. Ella está focalizada, muy trabajadora, muy curranta, con muchísimo talento y ahí está, al final todo tiene que llegar cuando tiene que llegar y que lo disfrute y que lo aproveche al máximo.

Genial, María, muchísima suerte y a tope con 'La Promesa'.

MARÍA - Gracias.