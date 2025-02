Ana Garcés, Jana en 'La Promesa', avanza en exclusiva su futuro con Manuel en la serie y una "catástrofe"

Jana Expósito (Ana Garcés) sigue siendo el alma de 'La Promesa', pero los últimos acontecimientos han puesto su mundo patas arriba. Tras su esperada boda con Manuel, que consiguió un gran dato de audiencia, marcada por la oposición de la marquesa de Luján, la joven ha anunciado su intención de mudarse a Italia con su esposo, una decisión que ha sacudido los cimientos del palacio.

Sin embargo, su felicidad se ve empañada por la constante injerencia de Cruz y las dudas que la rodean. El pasado sigue persiguiendo a Jana, y una nueva pista descubierta dentro de palacio podría cambiarlo todo. Una mancha de sangre en una alfombra ha despertado sospechas y podría estar relacionada con los oscuros secretos que aún no han salido a la luz.

Mientras tanto, su embarazo añade un nuevo nivel de tensión a su relación con la familia Luján, especialmente tras unas hirientes palabras de Leocadia que han hecho tambalear su confianza. Entre intrigas, sospechas y emociones a flor de piel, Jana se enfrenta a un futuro incierto. Con la posibilidad de empezar una nueva vida lejos de La Promesa, pero atada a los misterios que aún no ha resuelto, la joven deberá tomar decisiones que definirán su destino.

¿Podrá finalmente encontrar la paz que tanto ansía o el pasado seguirá acechándola? De todo ello y de la nueva etapa que afronta 'La Promesa' en los próximos 30 capítulos, hablamos con Ana Garcés, la actriz protagonista de la serie, en un evento exclusivo para la prensa al que ha asistido El Televisero.

¿Cómo afronta Jana esta nueva etapa de 'La Promesa'?

ANA - Creo que estamos viviendo ahora mismo una etapa un poco complicada en la serie, creo que se están abriendo demasiados frentes, estamos empezando a desenterrar todos los secretos que llevan ocultos desde el capítulo uno. Entonces creo que todo lo que puede salir de aquí, no sé si bueno o malo, creo que va a poner un poco de los nervios.

La clave quizá va a estar en esa mancha de sangre que de repente Jana ha encontrado, ¿cómo lo ha vivido ella?

ANA - Pues a ver, ella desde un punto de mucha inocencia, porque al principio no tenían muy claro si eso era de su madre, si podía ser del parto, si podía ser un asesinato. O sea, claro, es muy complicado de determinar. Y más una persona con los recursos de Jana, que ella sabrá mucho de medicina, pero no lo he estudiado, ni sabe cómo es una sangre de hace 20 años, pero creo que empezará a descubrir ahora que eso puede tener que ver con otra persona más que con su madre. Y va a cambiar muchas cosas.

Sabiendo cómo es Jana, ¿esto qué puede provocar?

ANA - ¿Qué puede provocar? Pues una catástrofe. Me refiero a que ella vaya a ir a por todas. A por todas. Bueno, siempre y cuando consiga algo de solidez, porque como veréis, Jana tampoco ataca ni cuenta a Manuel nada porque sabe que le puede poner en peligro hasta que no sepa nada, pero yo estoy segura de que en el momento en el que Jana sepa algo en concreto va a ir a por el responsable.

Hay una decisión que está en el aire y es la mudanza a Italia de Manuel y Jana, ¿crees que esto puede servir para olvidar todo el pasado?

ANA - Es que no lo sé, porque yo creo que Jana quiere saberlo a toda costa, pero también quiere proteger a su hijo. Y también quiere estar lejos de esa casa, que en ese momento está siendo muy tóxica, está descubriendo cosas como que a lo mejor Cruz tiene algo que ver con el asesinato de su madre y, a la vez, también quiere proteger a su hijo.

La Promesa está en crisis, se llevan hasta los cuadros. Incluso todo el servicio se va a quedar sin sueldo. ¿Jana qué va a decir ante esto?

ANA - Jana también sabe que a ella le dan exactamente igual los cuadros, pero sabe que es importante que el servicio coma y que la gente esté a gusto dentro de la casa. Una de las opciones que se le ocurre es que Manuel vuelva a trabajar de la cosa que tanto le gusta, que es la aviación.

¿Dirías que si ocurre finalmente la mudanza a Italia, sería el comienzo de una nueva etapa de Manuel y Jana?

ANA - Podría ser.

Tú como Ana, no sé si has fantaseado muchas veces en cómo sería ese final de la historia de Manuel y Jana. Dentro de cinco, de diez años, de quince...

ANA - Sí, he fantaseado mucho con ello, pero no sé, claro. Lo que para mí sería idílico sé que no es lo que va a pasar, pero no lo sé. Yo encarcelaría a todo el mundo que tuviese algo que ver, pero no te creas que en la cárcel. Yo los encerraría ahí en alguna mazmorra, pero en las mazmorras de abajo, donde vivía mi madre. Los metía ahí a todos.

¿Y vosotros dos?

ANA - En una casita mona como la de los abuelitos que se encontraron.

¿Cuál sería en esta nueva etapa de 'La Promesa' y frente a todo lo que va a ocurrir, tu deseo para Jana?

ANA - Pues que se quede tranquila con la verdad, que descubra que su hijo nunca esté en peligro y que esto nunca pase factura en la relación que tiene con Manuel.

Muchas señoras mayores en la calle comentan que tu septum no les gusta...

ANA - Es que claro, yo las entiendo, pero es que yo no soy de 1915 (ríe). Soy un poco más jovencita, entonces bueno, pues es lo que hay, es de mi época. A mí me gusta, pues ya está.