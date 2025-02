Arturo Sancho, Manuel en 'La Promesa', advierte en exclusiva de un giro inminente con Jana y Cruz

Manuel de Luján ha vivido momentos decisivos en 'La Promesa' en los últimos episodios, marcados por su boda con Jana Expósito y la continua oposición de su madre, la Marquesa de Luján. A pesar de los intentos de esta por impedir el enlace, incluyendo el encierro del sacerdote, la ceremonia se celebró con éxito, consolidando así el amor de la pareja. No obstante, la felicidad del matrimonio se ha visto empañada por la actitud hostil de Cruz, quien dejó clara su desaprobación incluso durante la celebración.

En el ámbito profesional, Manuel ha reafirmado su deseo de dedicarse a la aeronáutica, una pasión que ha estado latente a lo largo de la serie. En un giro inesperado, junto a Jana, parece que ha tomado la decisión de mudarse a Italia, lo que ha generado tensiones dentro de la familia Luján. Este cambio no solo supone una nueva etapa para la pareja, sino que también los alejaría de los conflictos que han marcado su vida en el palacio, abriendo una incógnita sobre su futuro y el impacto que esta decisión tendrá en los demás personajes de la historia.

De todo ello hemos hablado en exclusiva en El Televisero con el actor, que ha atendido a medios en una rueda de prensa especial en la que RTVE ha desvelado la nueva estrategia de La 1 para las tardes del canal, teniendo a 'La Promesa' como gran emblema. ¿Se mudará finalmente con Jana a Italia? ¿Romperá definitivamente su relación con La Marquesa? ¿Quién es el hijo bastardo que habita en La Promesa? ¿Qué giros son los que se avecinan?

Nueva etapa de 'La Promesa'. Manuel y Jana tienen intención de mudarse a Italia.

ARTURO - Sí, Manuel ha decidido que ya no puede más, ha decidido que ha hecho lo imposible para poder compaginar su vida familiar con el amor de su vida y se ha dado cuenta que ha pedido a Jana lo imposible para encajar y para que todo pudiese ir bien y Jana ha aceptado lo imposible por el amor que siente por él, pero está viendo que no es suficiente, entonces no sé lo que pasará, pero desde luego Manuel tiene decidido que en 'La Promesa' no puede seguir así.

Hemos hablado con Eva Martín, que interpreta a La Marquesa, y claro, dice que para ella sería una alegría que Jana se fuera, pero el precio a pagar es que su hijo también se iría.

ARTURO - Hay una palabra que nos define. Lo dijimos en los Goya: vienen curvas y acertamos. Lo dijimos en la renovación de la temporada: vienen curvas, nos casamos. Lo repetimos: vienen curvas. Va a ser una vuelta a la serie. En los próximos 20 o 30 capítulos, esta serie va a cambiar el concepto que han tenido hasta ahora, de arriba a abajo. La serie, tal y como la conocéis, va a cambiar. No os lo podéis perder. No puedo decir nada porque todo lo que diga ahora no se va a entender.

Pero de lo que hemos visto en el avance, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, sobre todo de esas decisiones de Manuel?

ARTURO - Me ha llamado la atención todo y lo que no ha salido, porque han salido tramas que estamos viendo más. Pero es que está cambiando todo. Está teniendo tramas todo el mundo en la serie. Ya habéis visto a Cruz, a Jana, que le va a denunciar a la Guardia Civil. Pues eso, Jana está empezando a atar cabos de qué es lo que pasó, intentando averiguar lo que todo el mundo lleva intentando que se averigüe desde el principio, desde el primer capítulo: quién mató a Tomás, qué pasó con Tomás, qué habitación es esta, quién es Curro.

Es que son gordas. Manuel se quiere ir de 'La Promesa'. Manuel quiere irse de la vida de 'La Promesa'. ¿Se irán, no se irán? No lo sabemos, pero, de momento, de verdad que Manuel se quiere ir. Y Jana está dispuesta a apoyarle, como ya habéis visto. Curro está que vuelve a sentir el amor por una persona de una manera diferente, una persona que de momento le está cuidando, pero sí puedo decir que va a cambiar tanto la serie que Curro va a tener muchos dilemas a la hora de dar rienda suelta a su amor o no. Es que van a pasar tantas cosas...

Arturo, ¿cómo te imaginas el final de la historia entre Manuel y Jana? Que puede ser dentro de 5, 10 años...

ARTURO - Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. De momento no me lo planteo. Es que, de verdad, yo voy muy al día, voy disfrutando momento a momento, bloque a bloque, semana a semana, intentando dar vida y realismo y naturalidad a todo lo que nos escriben, que son estas vidas que se entrelazan. Ahora mismo estamos casados, muy bien casados. Como podéis ver, tenemos hasta broncas de casados. Entre Manuel y Jana. Matrimoniadas total. Ha sido casarse y empezar… Entonces, de momento, yo estoy disfrutando de esto. Como tú bien has dicho, puede ser dentro de cinco meses o dentro de diez años o puede ser mañana, qué más da, al final lo importante es disfrutar cada momento y cuando los que piensan más que nosotros decidan escribir un final, pues intentaremos hacerlo lo más bonito posible y disfrutarlo.

¿Cómo vivió Manuel ese encarcelamiento?

ARTURO - Luchaba con esos barrotes para poder sacar cabeza. En realidad, Manuel estuvo poco. El que más estuvo fue Rómulo, que las pasó canutas el pobre, sin una manta, sin nada, encarcelado. Pero después de unas trincheras y una guerra, ¿qué era para Manuel una celda?

Van todos a conocer que hay un hijo bastardo en La Promesa...

ARTURO - Bueno, la pregunta es: ¿a quién se refiere? La noticia dice que hay un hijo bastardo, pero ¿quién es? Eso es lo que van a tener que averiguar. Van a pasar muchísimas cosas. Quiero decir, muchas veces dicen: "¿Y si Manuel no es el hijo de Cruz?". Yo qué sé, no sé qué va a pasar. Pero es una de las cosas que van a cambiar la serie. Es que lo digo de verdad. Van a cambiar muchas cosas en 30 capítulos, no más. Pero es que cada uno de ellos va a ser un cambio.

Justo hablabas de la Guerra Civil, de la contienda que vivió Manuel junto con Curro. En estos últimos capítulos se ha mencionado ese interés de Manuel por la aviación militar

ARTURO - Manuel es una persona que en esta serie nunca ha faltado a su palabra. De momento, el futuro no sé qué pasará, pero hoy en día, después de 500 capítulos, cada vez que Manuel ha dicho: "Te juro algo", "Te prometo algo", lo ha cumplido. Es algo que me encanta de mi personaje. Es una persona que cuando promete y jura algo lo lleva hasta el final. Manuel prometió a sus padres que iba a dejar la aviación si aceptaban a Jana y por ser una familia. Sus padres no han cumplido, por tanto, cuando alguien incumple un contrato, el contrato queda anulado.

Eso es parte de lo que está pasando ahora. ¿Por qué Manuel de repente dice que quiere dedicarse a la aviación? No se sabe si se dedicará o no. Lo que sí sabe Manuel es que sus padres han incumplido el pacto. Y no una vez, sino cuatro. Desde que se hizo la promesa para que cambiasen, desde que Jana se ha casado, sus padres han incumplido una y otra vez el pacto que hicieron con Manuel. Entonces, Manuel dice: "Pues ya está, legítimamente no hay ningún contrato porque vosotros lo habéis faltado, yo también puedo". Tiene que mirar por lo que es su felicidad y la de su mujer y su hijo que van a tener, ¿no? O hija. Quién sabe.

La revelación de este embarazo también es fuerte.

ARTURO - Eso es. Entonces, bueno, tiene que buscar su camino. La audiencia va a tener que ver qué camino escoge. También la audiencia va a poder ver las dudas de Manuel, de qué hacer o qué no hacer. Y espero que esto, como Arturo, espero que el tiempo que me quede en esta serie, que es mucho o poco, pueda acompañar a Manuel en sus dilemas vitales.

La gente se va a asustar por esto que dices. Esperemos que sea mucho tiempo, ¿no?

ARTURO - Claro, sí, sí… No lo sé, pero puedo irme a Italia, puedo quedarme... No sé lo que va a pasar. Lo único que sé es que el tiempo que, de momento, la gente va a acompañar a esta historia y a esta serie. Esperemos que lo hagan con cariño.

Manuel es un hombre muy justo, muy legal, que no pasa por el aro en ese sentido...

ARTURO - Pasar por el aro pasa mil veces, pero siempre por un bien mayor. Él siempre piensa que todos los sacrificios que él hace vienen por algo mayor y esto seguro que le resuena a muchísima gente que nos vea.

Durante el transcurso de la luna de miel hubo una especie de cambio de mentalidad de Manuel. Con Jana y en general, ¿cómo vivió Manuel esto?

ARTURO - Sí, pues lo que estamos hablando. Al final, Manuel ha conseguido su sueño, que es estar con la mujer que ama, su vida, se han casado y están solos por fin. Manuel y Jana, desde la playa no han estado solos, y al final de la playa se fueron de infraganti diciendo que estaban en otro lado. O sea, fue a escondidas. Y desde ese momento han tenido muy pocos momentos en los que estar varios días juntos, solos, que no estén en 'La Promesa'. Esta luna de miel fue eso. Fue: "Estamos solos, tú y yo juntos, mano a mano, y legítimamente, no tenemos que ocultarnos de nadie". Eso fue un momento muy bonito para ellos, para encontrarse, para estar en comunión, que ya lo están, se aman, pero es el momento más íntimo.

Encima conocieron a un matrimonio que podían ser ellos, tranquilamente de mayores, o lo que ellos sueñan con ser. Y eso, vinieron con las pilas recargadas. Fue algo increíble para ellos. Por eso vienen como vienen. Vienen diciendo: "Tú y yo, mano a mano…". Si le quitamos los Marqueses, 'La Promesa', si le quitamos todas las trabas que tenemos exteriores, nos queda un amor puro, que es el que estamos viviendo. Entonces, quedémonos con esto, que esto es lo que nos va a llevar adelante y esto es lo que nos va a salvar. Y aparte de eso también es la decisión que toma Manuel de decir: "No vais a cambiar, se acabó". Yo sé lo que es mi amor puro, sé lo que quiero con ella y se acabó.

¿Ves a Manuel cediendo ante su madre frente a Jana?

ARTURO - No, después de todo lo que ha pasado, si no ocurre algo extraterrestre, Manuel tiene muy claro que Jana es la mujer de su vida y se va a quedar con ella para siempre.

¿Qué le gustaría, hijo o hija?

ARTURO - Cualquier cosa. Si fuese hija, Amelia. Yo creo que a Manuel le da igual. De hecho, ya lo ha dicho en alguna secuencia, que a él le da igual.

Arturo, estaremos súper atentos a todos estas "curvas que vienen". Eva y Manuel nos hablaban de peligro, más que curvas.

ARTURO - Claro, es que el peligro es constante. El peligro es constante desde que mataron a mi hermano, a mi abuelo. El peligro es todo. De verdad, os va a encantar.