Adiós a Jana y Manuel en 'La Promesa': Avance semanal de los capítulos del lunes 24 al viernes 28 de febrero

A Samuel no le queda otra que confesar una verdad muy sorprendente que María Fernández no espera en absoluto: le ha mentido con su pasado y sus orígenes. El sacerdote le cuenta la verdad, pero ella no le cree. Ángela escucha a Cruz hablando por teléfono y confirma definitivamente que quieren casar a Curro con una rica heredera como medida desesperada para salvarse de su grave situación financiera de 'La Promesa'.

Manuel se enfrenta a su madre después de enterarse por Leocadia del último altercado con Jana en el que le dijo cosas muy humillantes. Ella no le niega su rechazo por Jana y por el hijo que espera. Además, el joven heredero decide intentar recuperar su trabajo en la aeronáutica y eso le empuja a idear un plan inmediato que nadie se puede imaginar. Por otro lado, Ángela advierte a Martina en contra de sus tíos.

Jana encuentra una nueva línea de investigación sobre la intrigante mancha de sangre en la alfombra y puede que en ese nuevo rumbo florezcan otras verdades hasta ahora ocultas. Alentada por Ramona, decide hacer partícipe de todo a Leocadia.

Ana no es aceptada por los miembros del servicio mientras Santos la defiende. Ana quiere recuperar la relación con Ricardo y tanto ella como Petra le hacen ver a Santos que el gran impedimento es Pía. Las cocineras preparan los conejos que cazó Marcelo y por primera vez en mucho tiempo en la planta de servicio comen un poco mejor.

Avance de 'La Promesa', capítulo del martes 25 de febrero

A Cruz no le ha pasado inadvertido cómo Ángela empieza a hacer y deshacer en La Promesa. La marquesa le deja las cosas claras a la muchacha. Curro no terminó de creer la historia de que lo iban a casar, pero Ángela ahora tiene certezas y no cejará hasta abrirle los ojos.

María Fernández no estaba nada convencida por la revelación de Samuel, pero el sacerdote se las ingenia para demostrar la verdad. La mancha de sangre sigue siendo una incógnita para Jana. El riesgo que corre es que tratando de desentrañarla florezcan otras verdades hasta ahora ocultas. Manuel ya no esconde más sus planes y se reúne con su padre para informarle de la decisión que está considerando.

Avance de 'La Promesa', capítulo del miércoles 26 de febrero

Catalina y Martina cambian su opción respecto al futuro de la finca y deciden vender, tal y como Alonso quería. Sin embargo, esta decisión llega demasiado tarde. Aconsejada por Ramona, Jana habla con Leocadia que le da varias pistas para entender qué es lo que le ocurrió a Dolores y quién puede estar detrás de todo.

Tras la amenaza de Santos de contar lo que sabe de la muerte del barón, Pía se reúne con las implicadas y deciden mantener el silencio al respecto, aunque la presencia continua de Ana en el palacio no se lo pone nada fácil a Pía. Por fin, Ángela consigue saber con qué familia pretenden Lorenzo y Cruz casar a Curro.

Avance de 'La Promesa', capítulo del jueves 27 de febrero

Jana sigue lidiando con los fantasmas de su pasado, pero un rayo de esperanza irrumpe en su vida. Los miembros del servicio pueden quedarse sin trabajo; Alonso y Rómulo se ven abocados a tomar una decisión porque el dinero se acaba. Cruz y Leocadia siguen en su eterna guerra fría. La marquesa sabe que no le conviene enfrentarse abiertamente a ella.

Atrás quedan los desencuentros entre Ricardo y Ana. Es ella quien propicia un acercamiento, con el beneplácito de Santos. Ángela solo busca lo mejor para Curro, y por eso le cuenta a Martina que el capitán y Cruz pretenden casarlo.

Avance de 'La Promesa', capítulo del viernes 28 de febrero

Curro se queda totalmente descolocado tras la gran revelación que Jana ha hecho a Leocadia. ¿Por qué ha desvelado a la señora de Figueroa ese gran secreto de su pasado? Ángela le pide a Martina que hable con Curro, después de descubrir que Cruz y Lorenzo planean casarlo con una rica heredera, pero esta no encuentra el momento adecuado.

Santos cuenta su versión exagerada del paseo entre Ricardo y Ana, y Ricardo intenta aclarar la situación, negando cualquier interés romántico hacia Ana. Martina desafía a sus tíos al insistir en celebrar su boda en La Promesa, aunque ello implique enfrentarse a la crisis económica.

Rómulo informa a los sirvientes de que quien quiera irse puede hacerlo, pero quienes se queden no recibirán sueldo hasta que la situación financiera del marquesado mejore. Catalina expresa a Martina su temor de que Jacobo sea una nueva versión de Pelayo, y en la cena, Manuel deja a todos de piedra al anunciar que él y Jana se marchan a Italia. La noticia es un auténtico terremoto.