Toñi Salazar paraliza 'Fiesta' por el escándalo que salpica a Azúcar Moreno: "Por ahí no paso"

Según desveló 'Fiesta' este domingo 17 de agosto, el dúo Azúcar Moreno abandonó su último concierto en Bétera (Valencia) entre abucheos y escoltadas por la Policía. Y es que las hermanas Encarna y Toñi Salazar enfadaron a los vecinos del pueblo tras conceder un espectáculo de tan solo 20 minutos.

Estaba previsto que el concierto de Azúcar Moreno comenzase a las 23:00 horas. Sin embargo, se retrasó a las 2 de la madrugada, por problemas de organización ajenos a ellas. En la tarde de este domingo, el magacín vespertino de Telecinco dio voz a los vecinos de Bétera, quienes se mostraron muy molestos por el breve concierto de las artistas.

Según los asistentes, no solo estuvieron apenas 20 minutos sobre el escenario, sino que, además, no se sabían las letras de las canciones. "Cantaba más el del cajón que ellas. Fue lamentable. Hubiera sido mejor sacar una orquesta, que esto nos ha costado un buen dinero", expresaba un vecino de la localidad en redes sociales.

Ante esto, Luis Rollán, gran amigo de Toñi y Encarna, no dudó en salir en su defensa, dejando claro que el retraso se debió a causas ajenas a ellas: "Ellas estaban desde las 8 de la tarde en el recinto. A ellas les dijeron que tenían que estar listas para actuar a las 8 de la tarde. Después les dijeron que a las 11 de la noche, para finalmente salir a las 1:45 de la madrugada. Muchos artistas a esa hora ni hubiesen salido. Ellas perfectamente podrían haber dicho que a esas horas no salían y por deferencia al púbico salieron y cantaron cinco canciones".

Las Azúcar Moreno, muy enfadadas tras los ataques recibidos

Por el contrario, otros colaboradores de 'Fiesta', como Saúl Ortiz, criticaron duramente a las Azúcar Moreno: "Son muchas acusaciones. También han dicho que la potencia no era buena". Para poner fin a estas acusaciones, Rollán llamó en directo a Toñi Salazar para que diese su versión de los hechos. La artista aseguró que recibieron un trato "injusto".

"Nosotras tendremos mil fallos, pero somos honestas, humildes y sinceras. Salimos cabreadas porque nos tuvieron hasta las 2 de la mañana con insultos y amenazas muy feas. El organizador nos llamó estafadoras y por ahí no paso", contaba Toñi, quien añadía, indignada: "No me quiero cabrear, pero es injusto lo que se está diciendo. Somos dos artistas trabajadoras".

"Trabajamos en los pueblos y estamos muy orgullosas de lo que hacemos. Somos muy generosas, demasiado, eso no lo cuentan. No queremos polémicas y no quiero que se hable de una manera fea porque no nos lo merecemos. Nosotras no nos queremos lucrar, ni queremos polémicas, solo hacemos música", sentenciaba la mitad de Azúcar Moreno.