Preguntan a Azúcar Moreno por Melody ante su salto a Eurovisión y la respuesta es incontestable

Queda poco más de un mes para Eurovisión 2025 y Melody está a punto de arrancar su gira europea por las diferentes pre-partys tras haber lanzado una versión sinfónica de "ESA DIVA". Y poco a poco, la artista va recibiendo nuevos apoyos como los de Azúcar Moreno.

El dúo de hermanas formado por Encarna y Toñi Salazar se pronunció este viernes en 'El show', el espacio que desde ahora presenta Manuel Díaz El Cordobés en ausencia de Bertín Osborne en Canal Sur, sobre la representante de España en Basilea.

Cabe recordar que las Azúcar Moreno nos representaron en Eurovisión en el año 1990 con "Bandido" quedando en quinto lugar. Y en el año 2022 se presentaron al Benidorm Fest para tratar de volver a ir al festival en la primera edición del certamen que ganó Chanel, por lo que nadie mejor que ellas para valorar y dar consejos a Melody

"¿Qué opináis de nuestra representante en Eurovisión?", le preguntaba una de las colaboradoras de 'El show' a las hermanas Salazar. "Bueno, bueno eso va a ser una locura", reaccionaba Encarna. "Es que es una diva, es tremenda", defendía la componente de las Azúcar Moreno mientras la colaboradora trataba de entonar la canción.

Encarna Salazar (Azúcar Moreno) defiende a Melody y responde si volvería a Eurovisión

"Lo que va a hacer Melody, sinceramente es una niña muy querida, ha crecido en los escenarios y es muy trabajadora. Y fíjate yo creo que no estaba en el lugar que yo creo que se merecía, creo que como artista no se le ha dado el lugar que se merece. Ahora está viviendo un momento tan maravilloso y enorme, yo le digo que Eurovisión es maravilloso, y lo que tiene que hacer es no mirar los votos porque ahí no podemos hacer nada los que vamos", sentenciaba Encarna Salazar.

Y a la pregunta de si volverían a intentar representarnos en Eurovisión, la componente de las Azúcar Moreno lo tenía claro. "Uy, ya no", respondía. "Melody tiene treinta y pico, nosotras donde vamos ya...", apostillaba. "Hombre como ir puedo ir", le corregía Toñi Salazar dejando claro que ella sí volvería a ir mientras que su hermana respondía que no. "Nosotras ya fuimos y quedamos en buen lugar, ahora ya para qué", concluía.