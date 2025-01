Paloma García-Pelayo pega el corte del día a Toñi Salazar (Azúcar Moreno) por lo que insinúa en 'Y ahora Sonsoles'

Este viernes, Sonsoles Ónega recibía en el plató de 'Y ahora Sonsoles' a las Azúcar Moreno, que presentan nuevo tema "Ya no quiero nada". Y aprovechando su presencia, la presentadora ha querido saber qué opinan de las controvertidas palabras de Ágatha Ruiz de la Prada sobre los gitanos. Algo que derivaba en que Paloma García-Pelayo cuestionara a Toñi Salazar por lo que dijo.

Tras resumir toda la polémica de Ágatha y todas las reacciones de Lolita y la que lio el novio de la diseñadora, José Manuel Díaz Patón, Sonsoles Ónega se dirigía a sus invitadas. "Han dicho tantas cosas ya, empezaba diciendo Encarna. "¿Pero duelen estas palabras?", preguntaba la presentadora. "Claro que duelen y mucho. Yo creo que ya está bien lo de vivir como una gitana. ¿Qué es vivir como una gitana? Hay gente que no es gitana y por desgracia no tienen comodidad, no tienen cocina, no tienen agua y es una desgracia. Pero les pasa a gente gitana y gente que no es gitana", respondía la cantante.

"Es un cliché que hay que dejar, vale es una frase hecha pero vamos a dejar de hacerla", defendía entonces Valeria Vegas. "Yo estoy también cansada de las frases hechas", aseveraba Toñi Salazar. "Es una frase mal hecha", remarcaba Paloma García-Pelayo. "Claro. Yo no voy a juzgar a esta señora porque no la conozco pero me parece que tiene muy malos modales porque nosotras lo hemos vivido en nuestras propias carnes", proseguía diciendo Toñi.

Así, la cantante de las Azúcar Moreno explicaba lo que les sucedió con Ágatha Ruiz de la Prada en una entrega de premios. "Llegó ella y nosotras nos levantamos para saludarla y te doy mi palabra que nos hizo la cobra. Luego rectificó porque se dio cuenta lo que había hecho", explicaba. "Un chico nos presentó, estábamos ahí y ella da la vuelta y se va", apostillaba Encarna. "Luego el comportamiento fue como 'ay Toñi dame el teléfono que os quiero vestir'. Y yo le dije ehh tranquila", añadía Toñi.

"Yo no creo que esta señora sea racista, yo creo que es una persona que tiene que aprender que lo primero es la educación y saludar cuando se va a los sitios, da igual la raza que tengas", sentenciaba Toñi Salazar sobre Ágatha. "Es una mujer que con la cultura que tiene, con la educación en los mejores colegios, ha viajado por el mundo, ha conocido mucha cultura y muchas razas, ¿cómo es posible que tenga ese concepto hablando de una raza?", reflexionaba Encarna. "Clasismo", le contestaba su hermana. "Al final da igual donde estudies, donde te críes, la educación no se compra, la educación va en una persona", terminaba diciendo Encarna.

"A mí me da la sensación de que no os habéis creído las explicaciones de Ágatha", les comentaba Beatriz Cortázar. "Es que no son de verdad. Yo pienso que a esta señora le gusta la polémica y le gusta ser el centro de atención y yo creo que ella era consciente de que iba a ser noticia", soltaba Toñi. "Eso es una sensación personal", le replicaba Paloma García-Pelayo después de que Sonsoles Ónega tratara de defender a la diseñadora diciendo que ella creía que no.

"Pero está encantada", incidía Toñi Salazar. "Un momento, pero estamos hablando de las disculpas que ha dado y que vosotras no os creéis", exponía Paloma García-Pelayo. "No, no me las creo", confesaba Encarna. "Son libres de creer o no", defendía Beatriz Cortázar. "Sí, pero esa interpretación de que sea provocado es una interpretación tuya y decir que ha provocado esa falta de respeto eso es demasiado, o me parece demasiado", le espetaba Paloma a Toñi Salazar.

Tras ello, Toñi Salazar trataba de defender su opinión. "No, pero es como que tengo que llamar la atención y esta señora creo que no lo necesita es una diseñadora conocida en el mundo entero. Pero yo creo que a ella le gusta estar en el foco, le gusta el jaleo y si no le gustara... Pero bueno me voy a callar, a nosotras no nos gusta la polémica y hemos venido aquí para presentar nuestra canción porque somos cantantes", sentenciaba la cantante de Azúcar Moreno. "Pero lo ha pasado mal", terminaba diciendo Paloma.