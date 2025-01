Ágatha Ruiz de la Prada tiene que emitir este comunicado por su última polémica sobre los gitanos

Ágatha Ruiz de la Prada visitaba el pasado sábado el plató de 'Fiesta' y pronunciaba unas palabras muy controvertidas que han generado una gran polémica en redes sociales. Así, la diseñadora se encuentra en el punto de mira de la etnia gitana tras haber sido incluso señalada por famosos como Lolita Flores o Pitingo.

Así, Ágatha Ruiz de la Prada habló con Emma García y los colaboradores de 'Fiesta' de la nueva casa a la que se había mudado. Y al hablar de ello llegó a verbalizar una frase hecha muy polémica. "Estoy viviendo como las gitanas, no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá. Estoy en mi casa vieja, pero completamente desmantelada", llegó a soltar la diseñadora.

Unas declaraciones que han levantado muchas críticas como las de Lolita Flores. La actriz y colaboradora de 'TardeAR' fue muy contundente contra Ágatha Ruiz de la Prada y contra el propio 'Fiesta'. "Te has pasado 100 pueblos, basta de racismo. Hay gente, desgraciadamente que no puede vivir como tú porque no tienen trabajo, gitanos o payos", estallaba en su cuenta de Instagram.

Ante este revuelo y al igual que ha hecho Emma García, Ágatha Ruiz de la Prada no ha dudado en disculparse a través de un comunicado en su cuenta de Instagram después de que hablara en 'Espejo Público' por teléfono y dejara claro que ya había hablado en privado con Lolita para disculparse tras sentirse ofendida.

"Pido disculpas a las personas que se han sentido ofendidas al decir una frase hecha y absurda, en el programa de Telecinco, 'Fiesta'. Nada más lejos de mi intención que ofender al pueblo gitano, por el que tengo una profunda admiración, respeto y cariño", escribe la diseñadora en Instagram.

Un comunicado que se suma a sus disculpas en 'Espejo Público'. "Primero, quiero decir que no soy racista. Segundo, quiero disculparme a tope con toda la comunidad gitana. "Para mí, la comunidad gitana es lo libre, lo salvaje, en contra de lo burgués", señalaba Ágatha. "Me encanta la comunidad gitana. Tengo muchos amigos ahí. Les adoro", sentenciaba la que fuera mujer de Pedro J. Ramírez.