Pitingo no puede hablar más claro con las palabras que pronuncia sobre Ágatha Ruiz de la Prada

Este sábado, 18 de enero, Ágatha Ruiz de la Prada visitaba el programa 'Fiesta' para presentar su nuevo libro. Sin embargo, fue un polémico y muy poco afortunado comentario sobre los gitanos lo que provocó la indignación de gitanos muy conocidos en nuestro país, como son Lolita Flores o Pitingo.

Durante su charla con Emma García, la diseñadora explicó que todavía no estaba instalada en su nuevo hogar, y que vivía en una casa en la que era necesaria una reforma. Fue entonces cuando realizó una polémica comparativa: "Estoy viviendo como las gitanas, no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá. Estoy en mi casa vieja, pero completamente desmantelada".

Unas palabras que han provocado el cabreo de Pitingo, quien mostraba su indignación en sus redes sociales. "Ya quisieras vivir como muchas gitanas y gitanos Ágatha Ruiz de la Prada y tener la vergüenza que tenemos, los valores y el respeto que tú no tienes. Mi madre, tías, abuelas, primas, sobrinas… y la gran mayoría de las gitanas y gitanos que vivimos dignamente, con luz, agua, baños… y pobre el que no tenga", ha empezado diciendo el cantante en su cuenta de X.

Ya quisieras vivir como muchas gitanas y gitanos Agata Ruiz de la Prada y tener la vergüenza que tenemos, los valores y el respeto que tú no tienes. Mi madre tías, abuela, primas , sobrinas… y la gran mayoría de las gitanas y gitanos que vivimos dignamente, con luz, agua,… pic.twitter.com/l1MkGd6eqj — PITINGO ® (@Pitingo) January 19, 2025

Pitingo critica a 'Fiesta' por no llamar la atención a Ágatha

Acto seguido, también ha criticado a Emma García y a sus colaboradores por pasar por alto el desafortunado comentario: "Qué vergüenza de comentario. Y lo peor que nadie del programa la haya llamado la atención. 'Fiesta', es un comentario muy desafortunado y racista. Que pena que en estos tiempos hablen así sin conocernos y lo peor que nuestros hijos e hijas lo tengan que escuchar".

Pero Pitingo no ha sido el único que ha explotado contra Ágatha Ruiz de la Prada. Otra gitana de renombre, como es Lolita, también ha mostrado su enfado. En esta ocasión, a través de su cuenta de Instagram, donde ha escrito: "Que pena que aún hables así de los gitanos. Yo soy gitana y no hablo de que vivo como una paya".

Además, al igual que su compañero de profesión, también ha criticado a Emma García y a sus colaboradores por no pararla los pies: "Soy gitana y llevo mi cabeza muy alta. No me gustan esos comentarios ni que una presentadora como Emma García lo deje pasar, ni un programa como 'Fiesta' no diga nada y deje ese comentario pasar por alto. En fin yo a lo mío, pero a los míos no los compares con tus desastres querida. Comentarios racistas, a estas alturas no, deberíais disculparos", ha sentenciado Lolita, pidiendo una rectificación al programa de Telecinco.