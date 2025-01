El firme comunicado de Emma García ante el alto precio de su entrevista a Ágatha Ruiz de la Prada

Emma García se ha visto obligada a difundir un comunicado urgente ante la inmensa polémica que se ha originado en las últimas horas con el comentario que Ágatha Ruiz de la Prada vertió sobre los gitanos en la entrevista que concedió a 'Fiesta' este fin de semana.

Al hablar de su mudanza a un nuevo hogar, verbalizó unas palabras muy desafortunadas: "Estoy viviendo como las gitanas, no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá. Estoy en mi casa vieja, pero completamente desmantelada".

Declaraciones que han causado gran revuelo y que han ofendido a la etnia gitana. Sin embargo, las críticas y los señalamientos por racismo no solo van dirigidos a la diseñadora, sino también a Emma García por no haber frenado esas palabras de Ágatha y, sobre todo, por no hacerle rectificar en directo.

Críticas incluso de rostros famosos como Lolita Flores. "No me gustan esos comentarios ni que una presentadora como Emma García lo deje pasar, ni un programa como 'Fiesta' no diga nada y deje ese comentario pasar por alto", ha escrito tajante la cantante. También Pitingo ha afeado esa actitud: "Qué vergüenza de comentario. Y lo peor que nadie del programa la haya llamado la atención".

Por todo ello, la comunicadora vasca ha lanzado el siguiente comunicado a través de sus redes sociales entonando el 'mea culpa' en su nombre y en el del programa al que representa:

"En nombre de 'Fiesta' y como presentadora del programa, pido sinceras disculpas por las desafortunadas palabras de Ágatha Ruiz de la Prada el pasado sábado", empieza el texto que ha difundido. "Entiendo vuestro malestar y vuestro dolor y me da mucha rabia no haberlo escuchado en directo (en ese momento debió de decirme algo por pinganillo la directora y no nos enteramos ninguna de las dos) porque no lo hubiéramos dejado pasar, os lo aseguro", aclara Emma García, justificando así por qué no intervino.

"Ni ese comentario ni ningún otro que pueda faltar al respeto de nadie. Sabéis lo rotunda que soy siempre con este tipo de comentarios y el respeto que tengo, tenemos, a todas las personas y a todas las comunidades y en especial, a vosotr@s", prosigue la presentadora de Mediaset.

"Os mando un abrazo enorme y mi deseo de que sintáis mi cariño desde aquí y desde nuestro programa Fiesta el próximo fin de semana", concluye la publicación de Emma García.