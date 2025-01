Lolita Flores paraliza 'TardeAR' con su réplica al novio de Ágatha Ruiz de la Prada tras su agravio

Este fin de semana, Ágatha Ruiz de la Prada levantaba mucha polvareda con una polémica frase sobre los gitanos en 'Fiesta'. Unas palabras que hicieron que algunos rostros famosos como Lolita o Pitingo salieran a condenar lo que había dicho Ágatha.

Algo que llevó a que tanto Emma García en su nombre y el de 'Fiesta' como la propia Ágatha Ruiz de la Prada tuvieran que mandar un comunicado pidiendo perdón. Asimismo, la diseñadora comentó que había hablado con la actriz y cantante para solucionar el asunto.

Sin embargo, la polémica se reactivó cuando el novio de Ágatha Ruiz de la Prada, José Manuel Díaz-Patón señaló a Lolita por querer hacerse famosa ante este asunto. "Lo ha hecho sin intención, quiere a muchos gitanos y tiene a muchos amigos gitanos. Eso ha sido una polémica que ha levantado esta chica, la hija de Lola Flores para hacerse famosa", soltaba cuando la prensa le preguntaba por este asunto. "Ella no tendría que haber pedido disculpas porque no es para tirar cohetes. Pero Lolita ha aprovechado esto para salir en la tele y hacerse famosa por este asunto. Y además es que le ha molestado porque parece ser que Lolita era amiga suya y que haya sido ella la que se ha aprovechado de un fallo", añadía el novio de Ágtaha Ruiz de la Prada.

Después de estas controvertidas palabras, Lolita Flores ha reaparecido este martes en 'TardeAR'. "Yo quiero dar las gracias a ti, a tu programa y a la cadena por darme la oportunidad por hacerme famosa", empezaba diciendo la colaboradora con sorna. "Yo lo de Ágatha lo quiero zanjar aquí ya hoy. Entiendo que ha podido ser una metedura de pata, todos podemos tener una metedura de pata. Pero tenemos libertad de expresión y podemos reivindicar las cosas que nos pueden doler, yo creo que el contexto de la manera que lo dijo, yo sé que ella no lo dijo para ofender pero al pueblo gitano nos dolió, o por lo menos a mí", aseguraba Lolita Flores.

"Me han llamado mestiza. Mi madre no se sabe si era gitana o no, ella decía que sí, pero mi madre de corazón, de alma, y si era de sangre o no lo era se casó con un gitano de ancestros gitanos por lo tanto nosotros, mis hermanos y yo somos gitanos, mis hijos no lo son tanto porque tienen mitad de argentinos y mitad de su madre que soy gitana. Aclarado eso, yo Ágatha no tengo nada contra ti, siempre te he apreciado, no somos íntimas amigas pero hiciste un vestuario para la obra 'Sofocos', y ya está, yo te perdono", proseguía diciendo.

Tras ello, Lolita Flores se ponía seria para contestar a José Manuel Díaz-Patón. "Y ahora viene lo de tu novio, ahora entiendo por qué estoy soltera y no tengo pareja", comentaba con ironía. "Qué alegría ya me he hecho famosa, con las ganas que tenía. Estoy muy contenta de ser popular desde hoy. Primero decirle que de chica no tengo nada porque tengo 66 años y por tanto me tienen que llamar señora. Me ha casado dos veces, tengo dos hijos, abuela de dos nietos, mi fama me viene desde hace 66 años porque en el vientre de mi madre era famosa. Llevo 50 años ejerciendo mi profesión, creo que soy una persona bastante legal, leal, honrada y coherente con mis cosas. Habré metido la pata y habré tenido más éxitos o no", se defendía Lolita.

"Y usted que está de pareja con una aristócrata no entiendo como no le ha explicado su novia que las señoras que somos excelentísimas señoras porque sus Majestades los Reyes de España así lo quisieron dándonos la Medalla al Mérito de las Bellas Artes, medalla que tengo yo, mi hermana y muchos artistas profesionales. Y como la tengo soy excelentísima señora, así que por favor cuando usted se vuelva a dirigir a mí, usted y su marquesa haga el favor de verse los códigos. Pero para mí es mucho más importante llamarme González Flores que ser excelentísima señora, señor Patán, perdón Patón", soltaba de forma rotunda. "Y le voy a decir otra cosa a este señor enciéndase la luz cuando se vista porque parece que lo hace con la luz apagada", añadía sin pudor.

Lolita Flores no quiere saber nada del novio de Ágatha Ruiz de la Prada

Después, Lolita Flores era clara al hablar sobre la frase hecha que usó Ágatha. "Se dicen que son frases hechas como muchas que hay que deberíamos quitar y dejarnos de tonterías. Quizás yo también me pudo más mi temperamento y mi vehemencia a la hora de poner ese post en Instagram y quizás me dolió por la comparación. Las chabolas existen para gitanos y para no gitanos, hay mucha gente que vive en la indigencia en la calle. Yo quizá me pudo mi vehemencia, pero lo sigo diciendo que hay frases que deshacer. Yo no tengo problemas con Ágatha ni con este señor, no me importa lo que diga, yo sé quién soy, sé lo que hago y he hecho en mi vida y no tengo que dar explicaciones. No tengo un novio que me mantenga, al revés siempre me he buscado a los tiesos", sentenciaba.

Finalmente, José Manuel Díaz-Patón se ponía en contacto con 'TardeAR' para disculparse con Lolita aunque ella se negaba a hablar con él. "No, usted ya no me tiene que pedir disculpas, lo que ha dicho está muy claro y lo que yo he dicho también, que sean ustedes muy felices y que coman perdices", reaccionaba la actriz y cantante.