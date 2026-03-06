Encuesta: ¿Quién quieres que sea salvado de 'Supervivientes 2026': José Manuel, Marisa Jara, Álex Ghita o Toni Elías?

'Supervivientes 2026' ha celebrado sus primeras nominaciones en la gala inaugural y, tras el reparto de puntos, los expuestos a la primera expulsión de la edición son José Manuel Soto, Marisa Jara, Álex Ghita y Toni Elías.

Así se han desarrollado las nominaciones en Playa Victoria

Alberto Ávila ha nominado a Álex Ghita

Teresa Seco ha nominado a Toni Elías

Ivonne Reyes ha nominado a Teresa Seco

Toni Elías ha nominado a Teresa Seco

Álex Ghita ha nominado a Ivonne Reyes

Alejandra de la Croix ha nominado Toni Elías

Alvar Segui ha nominado a Álex Ghita

Paola Olmedo ha nominado a Álex Ghita

Gerard Arias, como líder del grupo, ha nominado directamente a Toni Elías

Así han sido las nominaciones en Playa Derrota