Encuesta: ¿Quién quieres que sea salvado de 'Supervivientes 2026': José Manuel, Marisa Jara, Álex Ghita o Toni Elías?

'Supervivientes 2026' ha celebrado sus primeras nominaciones en la gala inaugural y, tras el reparto de puntos, los expuestos a la primera expulsión de la edición son José Manuel Soto, Marisa Jara, Álex Ghita y Toni Elías.
Así se han desarrollado las nominaciones en Playa Victoria
- Alberto Ávila ha nominado a Álex Ghita
- Teresa Seco ha nominado a Toni Elías
- Ivonne Reyes ha nominado a Teresa Seco
- Toni Elías ha nominado a Teresa Seco
- Álex Ghita ha nominado a Ivonne Reyes
- Alejandra de la Croix ha nominado Toni Elías
- Alvar Segui ha nominado a Álex Ghita
- Paola Olmedo ha nominado a Álex Ghita
- Gerard Arias, como líder del grupo, ha nominado directamente a Toni Elías
Así han sido las nominaciones en Playa Derrota
- Claudia Chacón ha nominado a José Manuel Soto
- Gabriela Guillen ha nominado a José Manuel Soto
- Alba Paul ha nominado a José Manuel Soto
- José Manuel Soto ha nominado a Claudia
- Aratz ha nominado a José Manuel Soto
- Ingrid Betancor ha nominado a José Manuel Soto
- Marisa Jara ha nominado a Claudia
- Maica Benedicto ha nominado a Gabriela
- Jaime Astrain, como líder de este grupo, ha nominado directamente a Marisa Jara
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram