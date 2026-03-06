Encuestas

Encuesta: ¿Quién quieres que sea salvado de 'Supervivientes 2026': José Manuel, Marisa Jara, Álex Ghita o Toni Elías?

por El Televisero

José Manuel Soto, Marisa Jara, Álex Ghita y Toni Elías son los primeros nominados de 'Supervivientes 2026'

Primeros nominados de 'Supervivientes 2026'
Primeros nominados de 'Supervivientes 2026' | Montaje El Televisero

'Supervivientes 2026' ha celebrado sus primeras nominaciones en la gala inaugural y, tras el reparto de puntos, los expuestos a la primera expulsión de la edición son José Manuel Soto, Marisa Jara, Álex Ghita y Toni Elías.

Así se han desarrollado las nominaciones en Playa Victoria

  • Alberto Ávila ha nominado a Álex Ghita
  • Teresa Seco ha nominado a Toni Elías
  • Ivonne Reyes ha nominado a Teresa Seco
  • Toni Elías ha nominado a Teresa Seco
  • Álex Ghita ha nominado a Ivonne Reyes
  • Alejandra de la Croix ha nominado Toni Elías
  • Alvar Segui ha nominado a Álex Ghita
  • Paola Olmedo ha nominado a Álex Ghita
  • Gerard Arias, como líder del grupo, ha nominado directamente a Toni Elías

Así han sido las nominaciones en Playa Derrota

  • Claudia Chacón ha nominado a José Manuel Soto
  • Gabriela Guillen ha nominado a José Manuel Soto
  • Alba Paul ha nominado a José Manuel Soto
  • José Manuel Soto ha nominado a Claudia
  • Aratz ha nominado a José Manuel Soto
  • Ingrid Betancor ha nominado a José Manuel Soto
  • Marisa Jara ha nominado a Claudia
  • Maica Benedicto ha nominado a Gabriela
  • Jaime Astrain, como líder de este grupo, ha nominado directamente a Marisa Jara

