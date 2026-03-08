¿Quién es Álex Ghita, el concursante más controvertido de 'Supervivientes 2026' y expareja de Adara Molinero?

Álex Ghita (32 años), concursante oficial de 'Supervivientes 2026', es conocido por ser el entrenador personal de las celebrities. Su popularidad creció sustancialmente a raíz de su relación con Adara Molinero, con quien acabó protagonizando destacados desencuentros tras una ruptura nada amistosa.

Nacido en Rumanía y afincado en España desde los 13 años, el preparador físico asegura que 'Supervivientes' es el sueño de su vida y que está listo para demostrar que será “el mejor en todo”, aunque reconoce que el hambre puede pasarle mucha factura: "Mi único miedo, la falta de comida".

Álex Ghita se muestra entusiasmado con esta nueva aventura profesional y personal: "Vengo porque me encantan los retos y llevarme al límite, porque es ahí donde saco mi mejor versión". Al hilo, deja claro que su objetivo es "ganar": "Muchos vienen por distintos motivos, pero yo lo tengo claro: vengo a competir y a ganar".

Álex Ghita es un apasionado del deporte, y por eso se dedica profesionalmente a ello, entrenando a rostros muy conocidos como a Ángel Cristo Jr. Además, el nuevo concursante de 'Supervivientes 2026' no es nuevo en esto de los realities y programas de televisión, puesto que ya ha participado en muchos como 'Mujeres y Hombres y Viceversa', 'GH Dúo 3' o 'Warrior Games', reality de la plataforma Mediaset Infinity.

"Vengo con mucha hambre de hacer ganar a mi equipo", reconoce el joven. Además, confiesa que lo que le gusta de 'Supervivientes' es que "no hay filtro ni postureo", y piensa ser la fuerza que necesiten sus compañeros cuando estas comiencen a debilitarse: "Voy a ser esa persona que voy a motivar, como preparador físico no quiero que nadie flaquee".

El punto débil de Álex Ghita es que le cuesta no entrar al trapo ante las provocaciones, cae en ellas como un miura, y eso le empujará a meterse en más de un conflicto en 'Supervivientes 2026'. En cuanto a los fuertes, el joven presume de mentalidad inquebrantable. Tanto es así que, si tiene que competir solo desde la semana uno hasta el final, lo hará.