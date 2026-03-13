Fuertes críticas a Telecinco por el último spot de 'La Isla de las Tentaciones 10', creado con Inteligencia Artificial: "Da pena"

Apenas dos meses después de que 'La isla de las tentaciones 9' echase el cierre definitivo, Mediaset ha comenzado la cuenta atrás para el estreno de su décima edición. Un movimiento sin precedentes que se produce en mitad de una histórica crisis de audiencias para la cadena y que ha despertado todo tipo de críticas en redes. No solo por el escaso tiempo entre una entrega y otra y el riesgo de sobrexposición, sino por un detalle de una de sus últimas promos que ha puesto a Telecinco en el punto de mira.
"La sombra de la tentación acecha", advierte el spot de Telecinco, en la que se puede ver a un hombre tomando el sol en la piscina mientras la sombra de varias serpientes van rodeando la tumbona sin que se dé cuenta. Un clip promocional que llega poco después del anuncio oficial protagonizado por Sandra Barneda, en el que aparecía en una de las playas de República Dominicana junto a un elenco de tentadores encapuchados con antorchas.
El último spot promocional de 'La isla de las tentaciones' genera polémica por el uso de la IA
Sin embargo, este último anuncio de 'La isla de las tentaciones' ha levantado una oleada de críticas en redes por estar generado con inteligencia artificial. Y es que los usuarios de X no han tardado en advertir que la secuencia emitida por Telecinco del hombre tomando el sol no es producto de una grabación real, sino de una serie de comandos ejecutados en una herramienta de IA; algo que muchos han calificado como "cutre" y "barato" para Mediaset.
Unas críticas que ya salpicaron a 'Supervivientes 2026' antes de su estreno, pues la cadena también apostó por generar gran parte de sus vídeos promocionales con Inteligencia Artificial. Pero los seguidores del formato también han cuestionado a la cadena y a Mediaset por el poco tiempo que ha pasado entre una edición y otra.
Cabe recordar que 'La isla de las tentaciones 9' emitió su último debate final el pasado 21 de enero y Mediaset ha arrancado la promoción de su nueva tanda de entregas con menos de dos meses de margen. A esto se suma el fichaje de algunos rostros del formato en otros realities de la cadena, como es el caso de Juanpi, Sandra y Andrea en la última edición de 'GH DÚO' o Gerard Arias, Almudena Porras, Claudia Chacón, Borja Silva o Darío Linero en la presente edición de 'Supervivientes 2026'.
Todo esto ha llevado a una saturación del universo de tentadores por el que muchos espectadores de Telecinco han protestado en redes en los últimos tiempos. A este malestar generalizado hay que sumar las nuevas quejas por el inexistente descanso entre la novena edición y la que ya ha comenzado a promocionar la cadena. Y es que, aunque aún no hay fecha de estreno anunciada, lo previsible es que arranque tras Semana Santa y que conviva en programación con 'Supervivientes'.
"¿Ya no saben hacer promos que no sean hechas mediante IA? Qué cutrez", se ha podido leer en X contra la última promo de 'La isla de las tentaciones'. "Se van a cargar el formato de tanto quemarlo, lo mucho cansa lo poco aburre", ha denunciado un espectador.
"Estas promos 0 curradas y hechas con IA dan vergüenza absoluta. Parece mentira que no lo queráis ver", ha señalado otro usuario, siendo un sentir general. Por otro lado, hay quienes lo asocian al estado financiero de Mediaset y a un intento de abaratar costes: "Lo hundidos económicamente que deben estar para tener que hacer promos con IA".
