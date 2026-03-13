Fuertes críticas a Telecinco por el último spot de 'La Isla de las Tentaciones 10', creado con Inteligencia Artificial: "Da pena"

Apenas dos meses después de que 'La isla de las tentaciones 9' echase el cierre definitivo, Mediaset ha comenzado la cuenta atrás para el estreno de su décima edición. Un movimiento sin precedentes que se produce en mitad de una histórica crisis de audiencias para la cadena y que ha despertado todo tipo de críticas en redes. No solo por el escaso tiempo entre una entrega y otra y el riesgo de sobrexposición, sino por un detalle de una de sus últimas promos que ha puesto a Telecinco en el punto de mira.

"La sombra de la tentación acecha", advierte el spot de Telecinco, en la que se puede ver a un hombre tomando el sol en la piscina mientras la sombra de varias serpientes van rodeando la tumbona sin que se dé cuenta. Un clip promocional que llega poco después del anuncio oficial protagonizado por Sandra Barneda, en el que aparecía en una de las playas de República Dominicana junto a un elenco de tentadores encapuchados con antorchas.

La tentación es más poderosa que nunca 🔥



Muy pronto comienza la décima edición de #LaIslaDeLasTentaciones en @telecincoes 🍎🐍 https://t.co/uEwVRpUZGP pic.twitter.com/NRkcvuhVTq — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 8, 2026

El último spot promocional de 'La isla de las tentaciones' genera polémica por el uso de la IA

Sin embargo, este último anuncio de 'La isla de las tentaciones' ha levantado una oleada de críticas en redes por estar generado con inteligencia artificial. Y es que los usuarios de X no han tardado en advertir que la secuencia emitida por Telecinco del hombre tomando el sol no es producto de una grabación real, sino de una serie de comandos ejecutados en una herramienta de IA; algo que muchos han calificado como "cutre" y "barato" para Mediaset.

La tentación está cada vez más cerca 🐍



🍎 #LaIslaDeLasTentaciones, estreno muy pronto en Telecinco pic.twitter.com/aV2T4e66za — Telecinco (@telecincoes) March 11, 2026

Unas críticas que ya salpicaron a 'Supervivientes 2026' antes de su estreno, pues la cadena también apostó por generar gran parte de sus vídeos promocionales con Inteligencia Artificial. Pero los seguidores del formato también han cuestionado a la cadena y a Mediaset por el poco tiempo que ha pasado entre una edición y otra.

Cabe recordar que 'La isla de las tentaciones 9' emitió su último debate final el pasado 21 de enero y Mediaset ha arrancado la promoción de su nueva tanda de entregas con menos de dos meses de margen. A esto se suma el fichaje de algunos rostros del formato en otros realities de la cadena, como es el caso de Juanpi, Sandra y Andrea en la última edición de 'GH DÚO' o Gerard Arias, Almudena Porras, Claudia Chacón, Borja Silva o Darío Linero en la presente edición de 'Supervivientes 2026'.

Todo esto ha llevado a una saturación del universo de tentadores por el que muchos espectadores de Telecinco han protestado en redes en los últimos tiempos. A este malestar generalizado hay que sumar las nuevas quejas por el inexistente descanso entre la novena edición y la que ya ha comenzado a promocionar la cadena. Y es que, aunque aún no hay fecha de estreno anunciada, lo previsible es que arranque tras Semana Santa y que conviva en programación con 'Supervivientes'.

"¿Ya no saben hacer promos que no sean hechas mediante IA? Qué cutrez", se ha podido leer en X contra la última promo de 'La isla de las tentaciones'. "Se van a cargar el formato de tanto quemarlo, lo mucho cansa lo poco aburre", ha denunciado un espectador.

"Estas promos 0 curradas y hechas con IA dan vergüenza absoluta. Parece mentira que no lo queráis ver", ha señalado otro usuario, siendo un sentir general. Por otro lado, hay quienes lo asocian al estado financiero de Mediaset y a un intento de abaratar costes: "Lo hundidos económicamente que deben estar para tener que hacer promos con IA".

Estas promos 0 curradas y hechas con IA dan vergüenza absoluta. Parece mentira que no lo queráis ver. — Seren✈︎ (@LauraSeren1) March 11, 2026

Cutre video de IA. Otra edición, que aburrimiento, siempre lo mismo — Sayumi 🇯🇵🇺🇦🇪🇺 (@sayumijapon) March 11, 2026

Podéis dejar de hacer promos con IA? @mediasetcom @telecincoes quedan fatal y se nota muchísimo — L. Laviude🌸 (@Donalaviude) March 12, 2026

ia? dais pena — droww_ ❄️ zf| #soydelamarrash FAN ACCOUNT (@drow_aguilera) March 12, 2026

lo hundido economicamente q deben estar para tener q hacer promos con ia https://t.co/o6cseX6o8C — no soy nachete (@nxchete) March 11, 2026

El lache que me da que la cadena ahora solo use promos echas con IA uf https://t.co/OQbhCpFG5v — ⚰︎ 𝔥 𝔶 𝔡 𝔯 𝔬 ⚰︎ (@hydrochl0r1de) March 11, 2026

¿ya no saben hacer promos que no sean hecha mediante IA? por favor la cutrez pff #LaIslaDeLasTentaciones https://t.co/IETuNynURW — PAPELA💫🕊 #Maicavivientes (@lapapela_) March 12, 2026

pero cómo vas a tener la cara tan dura de usar IA en un anuncio siendo f*cking telecinco??? https://t.co/KlbG6MWjPG — d🖤nn. (@itsallaboutdann) March 12, 2026

hay que saber cuando parar https://t.co/GZcy4eQbH5 — edu; 🌧 (@eduaardo_mr25) March 12, 2026

que pesados sois https://t.co/xDCRviwuoE — más cara 🪞 (@akadojagato) March 11, 2026

Se van a cargar el formato de tanto quemarlo , lo mucho cansa lo poco aburre https://t.co/WKhvpKbMtC — mayki (@mayki_ii23) March 11, 2026

Usando IA para abaratar costes, Telecinco hundidísima. https://t.co/TYCvnnQS8A — Pedro¹⁵ (@PedroRmCrvjl) March 12, 2026

las promos hechas con ia 😭 https://t.co/lUtBL2zZEk — julia 🌹 (@juliardguezz48) March 12, 2026

“Vuelve la isla” amor literalmente nunca se ha ido https://t.co/Zu9TTa4CUz — junx. 🐾 (@lovejunx) March 12, 2026

lo de usar IA es por que esta temporada, al igual que los productos creados con IA, es una mierda? https://t.co/oKSpeKgyVL — shere🫧 (@sherevodk) March 12, 2026

digo yo que podrían dejar un poco de margen entre edición porque al final lo están quemando demasiado https://t.co/R3oH7Kx6jd — yeray (@yerayad) March 12, 2026