'De Viernes' anuncia a sus 2 invitadas de esta semana en Telecinco y la reincorporación de una colaboradora

Después de que la semana pasada recortara la distancia con 'El Desafío' tras subir sus datos de audiencia con el scoop de Irene Rosales, esta semana 'De Viernes' vuelve a convertir a la ex mujer de Kiko Rivera en su gran protagonista de este viernes 13 de marzo.

Así, aprovechando el huracán que ha supuesto la noticia de la más que posible reconciliación entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, 'De Viernes' contará esta semana con la entrevista en plató de Irene Rosales para aclarar algunas de las cuestiones que reveló en el scoop y pronunciarse por primera vez sobre este pacto entre madre e hijo.

En su entrevista con los colaboradores de 'De Viernes', Irene Rosales responderá a algunas de las preguntas clave que muchos se hacen cómo por ejemplo si ha tenido algún tipo de contacto con el DJ desde que protagonizó el scoop del programa la semana pasada.

¿Qué pensó cuando escuchó a su expareja decir que hasta su presencia le incomodaba y que no se sentía atraído por ella? ¿Por qué Irene y Kiko se han distanciado de esa manera tan radical? ¿Cree que él ha cambiado por su nueva relación? ¿Cómo es su nueva vida junto a Guillermo? A todas estas preguntas responderá Irene Rosales en directo en el plató.

Irene Rosales se pronuncia tras el acercamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja 💥



🔵 La exnuera de la tonadillera se sienta en el plató de #DeViernes, mañana viernes a las 21:45, en Telecinco. pic.twitter.com/Vfzj2N2TJu — Telecinco (@telecincoes) March 12, 2026

Asimismo, Irene Rosales se manifestará sobre la supuesta reconciliación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja y si tiene detalles sobre los motivos que han llevado a la tonadillera a llamar a su hijo. Además también contará si esto afectará de alguna manera a la relación de sus hijas con su abuela.

Raquel Mosquera vuelve a 'De Viernes' y la última hora de 'Supervivientes'

Por otro lado, después de que la semana pasada, 'De Viernes' ofreciera un reportaje en el que Santi Acosta acompañó a Raquel Mosquera en su viaje a París para reencontrarse con su marido Isi en la cárcel en la que lleva interno seis meses, la peluquera se sentará esta semana en el plató para contar todos los detalles de su visita.

Raquel Mosquera revelará cómo vivió su entrada en la cárcel en la que está interno su marido y cómo fue su primer encuentro. Además responderá a las dudas sobre que hablaron en su visita y si le reprochó algo. Además, el espacio mostrará en exclusiva nuevas imágenes del amargo viaje de la ex concursante de 'Supervivientes' a Francia.

Por último, esta semana Jessica Bueno se reincorporará al equipo de 'De Viernes' como colaboradora para comentar la última hora sobre 'Supervivientes 2026' junto a Karmele Marchante, Rocío Flores, José María Almoguera y María Jesús Ruiz con la emisión de imágenes inéditas.